È previsto un weekend variabile per Castellammare di Stabia (Campania) dal 13 al 15 ottobre 2023, con la possibilità alcune precipitazioni e temperature fresche.

Previsioni Meteo Castellammare di Stabia weekend 13-15 ottobre 2023

Venerdì 13 ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con la possibilità di qualche rovescio isolato nel corso della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17-19 gradi Celsius, mentre le minime si abbasseranno fino ai 12-14 gradi. I venti saranno moderati da nord-est.

Sabato 14 ottobre, il suddetto sistema di bassa pressione si allontanerà leggermente, portando ad una diminuzione delle nuvole ma lasciando comunque spazio ad annuvolamenti sparsi durante i periodi della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 18-20 gradi Celsius, mentre le minime potrebbero raggiungere i 10-12 gradi. I venti saranno deboli e variabili.

Domenica 15 ottobre, le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente, con il progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle schiarite. Alcuni annuvolamenti potrebbero comunque persistere e causare qualche breve pioggia nel corso del giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 19-21 gradi Celsius, mentre le minime si attesteranno intorno ai 11-13 gradi. I venti saranno deboli da nord.

In generale, per questo periodo è consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile leggero per far fronte alle eventuali precipitazioni. Si consiglia anche di indossare abbigliamento adeguato per temperature fresche, in particolare nelle ore serali e notturne.

Se avete programmato attività all’aperto, è consigliabile tenere d’occhio l’andamento del meteo attraverso fonti affidabili, poiché le condizioni potrebbero variare rapidamente. Ricordate inoltre di prestare attenzione alle avvertenze o restrizioni locali in relazione alle condizioni meteo, in modo da garantire la vostra sicurezza.

In conclusione, il weekend previsto per Castellammare di Stabia dal 13 al 15 ottobre 2023 sarà caratterizzato da un mix di nuvole e schiarite, con alcune precipitazioni sparse e temperature fresche. Preparatevi ad affrontare queste condizioni meteo e godetevi il vostro weekend a Castellammare di Stabia!