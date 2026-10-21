Stadio Liguori, pubblicato il bando per la gestione dell’impianto sportivo di Viale Ungheria

Il futuro dello stadio “Amerigo Liguori” entra in una fase cruciale. L’apertura della gara per la concessione dell’impianto da parte dell’amministrazione comunale delinea i parametri entro cui verrà assegnata la struttura. Un passo importante per la Turris e i suoi tifosi.

I punti del capitolato di gara

Il punto di maggiore rilievo riguarda il livello agonistico: il bando sancisce espressamente che la struttura è omologata per campionati di Lega Nazionale Dilettanti. Un elemento cruciale per il panorama calcistico locale e per la stessa Turris che si trova a militare nell’attuale campionato di Serie D.

I criteri di valutazione premiano nettamente le radici coralline: la griglia assegna 20 punti alle realtà con sede legale a Torre del Greco, a cui si sommano ulteriori 15 punti per la partecipazione a campionati nazionali LND.

Il documento certifica una capienza massima complessiva di 3.377 spettatori, inclusi 12 stalli riservati a persone con disabilità. Il settore con la capienza maggiore resta la Tribuna “Strino”, capace di accogliere 1.958 spettatori; seguono il settore Distinti con 1.255 posti e la Curva Nord, omologata per 162 presenze. Il canone base è di € 31.002,58 (oltre IVA) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La concessione avrà carattere temporaneo, con durata di circa 9 mesi, con scadenza fissata al 31 agosto 2027, e facoltà del Comune di prorogare per ulteriori 12 mesi. Per la Turris e il popolo corallino si aprono dunque settimane decisive.