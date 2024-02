Napoli Basket, Mabor Dut Biar da Fazio: “Ho vissuto la guerra in Sudan, ogni giorno era durissima”

Andrea Mabor Dut Biar è stato uno dei protagonisti del successo della Gevi Napoli Basket nella Coppa Italia giocata a Torino. Il cestista sudanese ha commosso tutti per la sua storia, il classe 2001 infatti ha vissuto la guerra in Sudan all’età di 12 anni prima di approdare in Italia nel 2017, dove ha cullato il sogno di diventare un giocatore di pallacanestro. Il centro arrivato nel 2023 alla Gevi Napoli qualche giorno fa è stato ospite a “Che tempo che fa”, storica trasmissione condotta da Fabio Fazio, che da questo anno è in onda su Nove.

La storia di Mabor Dut Biar, il centro della Napoli Basket che ha visto la guerra con i suoi occhi

La storia della sua vita pubblicata qualche settimana fa da qualche tifoso sui social ha rapidamente fatto il giro del web e il centro la racconta così: “C’era la guerra ed è stata durissima, ogni giorno e ogni momento eravamo in pericolo. In Sudan ho cominciato con il calcio, poi ho capito che non potevo fare molta strada. Sì, forse potevo fare il portiere ma poi ho pensato che il basket doveva essere la mia strada”.

Il suo arrivo in Italia: “Mio zio mi ha portato qui in Italia nel 2017, precisamente a Roma, ho studiato e mi allenavo per cullare il mio sogno. A Napoli sto benissimo e saluto tutti i miei compagni e lo staff e la società, voglio bene a tutti quelli che mi hanno aiutato nel mio percorso, non è stato facile, è un lungo cammino”.

Per un momento di svago, Luciana Litizzetto prova a scherzare sulla sua altezza e il cestista risponde così: “Beh sì sono alto, sono 2,14m e di piede porto un 51,5. Sicuramente non un bel numero visto che faccio difficoltà a trovare delle scarpe adatte a me”.