ORGOGLIO AZZURRO/ La Gevi Napoli batte Milano e vince la Coppa Italia

Storica prestazione della Gevi Napoli che in finale contro ogni pronostico vince e domina su Milano per tutta la partita e vince la Coppa Italia. Gli uomini di Milicic dopo aver eliminato Brescia e Reggio Emilia sconfiggono anche la favorita Olimpia Milano con una partita monumentale per 72 a 77. Il mattatore di serata è Tyler Ennis che con 22 punti è il migliore della partita (senza dimenticare la decisiva tripla di Pullen nel momento più difficile nel finale), ma tutti gli azzurri sono stati monumentali, sia in difesa ma soprattutto in attacco, dimostrando una solidità da top club europeo. Napoli continua ad essere campione e adesso tutti gli occhi sono sui play-off di campionato, per continuare a sognare e tifare gli uomini di Milicic.

La Gevi Napoli è campione, Milano battuta dopo un’incredibile finale di Coppa Italia

La partita inizia subito alla grande per gli azzurri che prendono il comando dall’inizio e non lo abbandonano mai, mettendo sempre un buon distacco tra lei e l’Olimpia Milano che pecca di precisione, specialmente da 3, grazie all’ottima difesa di Napoli. Dopo il primo tempo chiuso sul 36-43 a favore degli azzurri, nella ripresa Milano parte forte recuperando qualche punto. Gli uomini di Milicic però sono bravi e negli ultimi minuti del terzo quarto recuperano e rimettono Milano ad una buona distanza. Nel quarto finale è un plebiscito azzurro, ottime difese e attacchi spaziali, nel finale gli uomini di Messina tornano sotto ma Napoli tiene duro e dopo aver sofferto e lottato negli ultimi intensissimi ultimi minuti si può esclamare, CAMPIONI!

Napoli è la sorpresa più bella di questa stagione, un progetto giovane e convincente. Milicic in panchina è un vero e proprio generale e gli azzurri ora possono sognare in grande, facendo capire che possono giocarsela con tutti.