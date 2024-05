Le Famiglie Arcobaleno a Torre del Greco. Quella corallina è una delle dodici città italiane che ospiterà la festa delle famiglie organizzata da Famiglie Arcobaleno, l’Associazione italiana dei genitori omosessuali. Da Vittorio Veneto, in Provincia di Treviso, fino a Catania, nelle piazze e nei parchi italiani si celebra insieme a simpatizzanti, alleat*, genitori e bambin* in cerca di nuove amicizie la festa delle famiglie 2024, aperta come da tradizione a ogni tipo di famiglia. Un evento che in qualche modo anticipa il primo Gay Pride di Torre del Greco che si terrà a settembre.

Famiglie Arcobaleno a Torre del Greco

“Dieci anni dopo la prima edizione di Firenze del 2014 – spiega la presidente Alessia Crocini – siamo ancora qui per fare festa, ma soprattutto per raccontarci e rivendicare diritti per le nostre figlie e i nostri figli: alcun* sono oramai maggiorenni e ancora non hanno visto una legge che l* riconosca come figl* di due madri o di due padri”.

“Famiglie alla riscossa – continua Crocini – è lo slogan scelto per questa Festa delle Famiglie perché da più di vent’anni il vuoto normativo ci costringe a una continua corsa alla conquista di quei diritti che ci vengono negati. Questo governo è riuscito a cancellare anche le poche conquiste raggiunte nei comuni, a perseguitare le coppie di madri come a Padova e si appresta ad approvare una legge che vuole rendere reato universale la gestazione per altr*. E che peserà come un macigno sulle vite di bambin* e ragazz* che grazie a quei percorsi sono nat*. “Famiglie alla riscossa” perché bersaglio di un governo ideologico e di una politica incattivita e populista. Uno slogan che parla di diritti da conquistare, di lotte da fare, di voglia di reagire. Parla di noi, oggi, e dell’Italia che non c’è ancora ma che vogliamo costruire“.

Appuntamento domenica 5 maggio

La Festa delle Famiglie, che si celebra in Italia ad aprile-maggio nell’ambito dell’International Families Equality Day, si festeggerà in Campania il 5 Maggio nella villa Comunale di Torre del Greco dalle 10:00 alle 14:00 con il supporto del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e della Regione Campania.