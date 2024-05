Vincenzo Fiorillo, 91 anni, a piazza Bellini ci ha trascorso una vita intera. Proprietario dello storico Bar Fiorillo, è una delle figure storiche del centro di Napoli. Una vera e propria istituzione per generazioni intere di giovani, che al suo bancone ed ai suoi tavolini hanno trascorso i momenti più spensierati.

Clochard aggredisce il 91enne Vincenzo Fiorillo, istituzione del centro storico: è in coma

Il 1 maggio scorso, un clochard di 25 anni, nato in Germania, ha deciso improvvisamente di aggredirlo alle spalle, spingendolo. Caduto rovinosamente su quegli stessi tavolini che per oltre settant’anni erano stati il teatro della propria vita, Vincenzo ha sbattuto la testa, finendo in coma.

In queste ore la comunità si sta stringendo attorno alla famiglia Fiorillo, aspettando ansiosamente notizie positive dall’ospedale Cardarelli, dove è stato operato in seguito all’emorragia cerebrale. Intanto, l’aggressore è stato arrestato non prima di reagire fisicamente nei confronti dei Carabinieri, che tra calci e pugni hanno fatto fatica ad ammanettarlo.

Un gesto folle, quello del clochard, arrivato qualche minuto dopo aver dato in escandescenza senza motivo nei confronti di alcuni passanti. Vincenzo, con il suo modo di fare sempre gentile ed umano, gli aveva fatto cenno di ‘no’ con il dito, per poi offrirgli, come sempre, cornetto e caffè.

Anche la redazione di Vesuvio Live, che ha conosciuto di persona il signor Fiorillo, attende speranzosa il suo risveglio e si stringe alla famiglia in questo complicato momento.