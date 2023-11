Dove vedere la partita di calcio di Coppa Italia Frecciarossa Genoa-Reggiana in TV e streaming anche su Mediaset gratis in programma oggi mercoledì 1 novembre 2023

Oggi, mercoledì 1 novembre 2023, si svolgerà uno dei match della Coppa Italia Frecciarossa tra il Genoa e la Reggiana. I tifosi delle due squadre non vedono l’ora di assistere a questa emozionante partita e molti si chiedono come poterla seguire in televisione o in streaming.

In Italia, la trasmissione delle partite di Coppa Italia è solitamente affidata a diversi canali televisivi. Uno di questi è Mediaset, che detiene i diritti di trasmissione dell’evento sportivo. Pertanto, è possibile seguire la partita su uno dei canali del gruppo, come ad esempio Italia 1 o Rete 4.

Per quanto riguarda lo streaming, Mediaset offre la possibilità di guardare i propri canali gratuitamente tramite l’applicazione Mediaset Play, disponibile per smartphone, tablet e Smart TV. Basta scaricare l’app e accedere con le proprie credenziali per poter guardare la partita in diretta streaming senza alcun costo aggiuntivo.

Dove vedere Genoa-Reggiana in tv e streaming gratis

In alternativa, molti operatori televisivi offrono servizi di streaming dedicati agli eventi sportivi. Tra questi, potrebbero essere inclusi Sky Go, DAZN, o altre piattaforme simili. Tuttavia, è importante notare che questi servizi potrebbero richiedere un abbonamento o un pagamento per accedere al contenuto.

In conclusione, se desideri seguire la partita di Coppa Italia Frecciarossa tra il Genoa e la Reggiana oggi, mercoledì 1 novembre 2023, potrai farlo attraverso i canali del gruppo Mediaset, come ad esempio Italia 1 o Rete 4. Inoltre, è possibile guardare lo streaming della partita gratuitamente attraverso l’applicazione Mediaset Play. Non vedo l’ora del fischio d’inizio e di godermi questa competizione emozionante!