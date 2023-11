DIRETTA/ Dortmund-Newcastle 2-0 LIVE streaming, cronaca

79′ – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

26′ – GOL DEL BORUSSIA DORTMUND!

1′ – Calcio d’inizio.

DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE/ Dortmund-Newcastle 2-0 LIVE streaming, cronaca

Borussia Dortmund vs Newcastle, dove vedere la partita di UEFA Champions League in TV e streaming gratis, anche su Sky Sport

La fase a gironi della UEFA Champions League è in pieno svolgimento e il match tra Borussia Dortmund e Newcastle è sicuramente uno degli incontri più attesi della serata. Se stai cercando informazioni su come vedere questa partita, sei nel posto giusto. In questo articolo ti illustreremo le opzioni disponibili sia in TV che in streaming, compresa la possibilità di guardare il confronto gratuitamente su Sky Sport.

La partita tra Borussia Dortmund e Newcastle è in programma oggi, martedì 7 novembre 2023. L’incontro si svolgerà presso lo stadio del Borussia Dortmund, il Signal Iduna Park, e il calcio d’inizio è previsto per le 20:45.

Per quanto riguarda la visione in TV, ci sono diverse opzioni a disposizione. In Italia, la trasmissione della UEFA Champions League è divisa tra diversi canali. In particolare, la partita Borussia Dortmund vs Newcastle sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Se sei abbonato a Sky, potrai seguire l’intero incontro sulla piattaforma Sky Sport 1 (canale 201) o tramite la piattaforma streaming Sky Go, che consente di guardare i contenuti su smartphone, tablet e computer.

Ma qualora tu non sia abbonato, ci sono ancora altre possibilità per vedere questo match in streaming gratuitamente. Infatti, Sky Sport offre la possibilità di acquistare il “Match Pass”, che consente di vedere una singola partita senza abbonamento. Questa opzione, tuttavia, è a pagamento.

Un’alternativa interessante è rappresentata dagli operatori di telefonia mobile che offrono la possibilità di guardare gli eventi sportivi in streaming gratuitamente. In particolare, l’operatore TIM offre ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite della UEFA Champions League in streaming tramite l’app TIMVision. Verifica se sei cliente TIM e scarica l’app per poter godere della partita in diretta comodamente dal tuo smartphone o tablet.

In conclusione, se stai cercando un modo per guardare la partita di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Newcastle in TV o in streaming gratis, anche su Sky Sport, hai diverse opzioni a disposizione. Se sei abbonato a Sky, potrai seguire l’incontro su Sky Sport 1 o tramite Sky Go. Altrimenti, potresti considerare l’acquisto del “Match Pass” di Sky Sport oppure sfruttare le offerte degli operatori di telefonia mobile che ti consentono di vedere la partita in streaming gratuitamente. Scegli l’opzione che meglio si adatta alle tue esigenze e preparati per una serata di appassionante calcio europeo!