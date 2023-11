FINE PARTITA

52′ – GOL DEL MILAN!

12′ – GOL DEL MILAN!

9′ – GOL DEL PSG!

INIZIO PARTITA

DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE/ Milan-PSG 2-1 LIVE streaming, cronaca

Oggi è una data molto attesa dagli appassionati di calcio di tutto il mondo, poiché si giocherà una delle partite più attese della Champions League: Milan-PSG. Due grandi squadre europee si sfideranno sul terreno di gioco in una partita che promette grande spettacolo e emozioni.

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, ci sono varie opzioni per seguire la partita comodamente da casa, sia in televisione che in streaming. In Italia, tra le principali opzioni per seguire la partita in diretta ci sono Sky e Canale 5.

Sky è una delle principali emittenti televisive calcistiche in Italia, che trasmette la Champions League. Per coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la partita sul canale dedicato alla Champions League. Sky offre una copertura completa del torneo, fornendo anche anteprime, interviste e approfondimenti sulle squadre e sui giocatori.

Canale 5, invece, sarà un’ottima opzione per coloro che non sono abbonati a Sky. Infatti, l’emittente televisiva in chiaro trasmetterà in diretta la partita di Champions League tra Milan e PSG. Sarà quindi possibile seguire l’incontro comodamente da casa senza dover necessariamente sottoscrivere un abbonamento.

Dove vedere Milan-PSG in tv e streaming gratis

Inoltre, sia Sky che Canale 5 offrono anche la possibilità di seguire la partita in streaming gratuitamente attraverso le proprie piattaforme digitali. Sky offre Sky Go, la sua app di streaming, che permette agli abbonati di guardare la partita su smartphone, tablet o computer. Canale 5 offre invece la possibilità di seguire la partita in streaming gratuitamente sul proprio sito web o attraverso l’app Mediaset Play.

In conclusione, gli appassionati di calcio avranno diverse opzioni per seguire la partita di Champions League tra Milan-PSG in programma oggi martedì 7 novembre 2023 alle 21:00. Sky e Canale 5 forniranno una copertura completa del match, sia in televisione che in streaming, permettendo a tutti di godersi il grande spettacolo offerto da queste due grandi squadre. Quindi, prendete posto sul divano, preparate gli snack e godetevi la partita!