Newcastle-Manchester City, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Dove vedere in TV e in streaming la partita di Premier League Newcastle-Manchester City del 13 gennaio 2024, inclusa la trasmissione su Sky Sport

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il match di Premier League tra Newcastle e Manchester City, previsto per il 13 gennaio 2024, sei nel posto giusto. In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni su come poter guardare questa partita in TV e in streaming, inclusa la possibilità di seguirla gratuitamente su Sky Sport.

Per quanto riguarda la trasmissione in TV, la partita potrebbe essere trasmessa su diversi canali, a seconda del tuo Paese di residenza. Nel Regno Unito, ad esempio, potrai guardare la partita su canali come Sky Sports o BT Sport. Questi canali solitamente richiedono un abbonamento mensile o annuale per poterne usufruire.

Tuttavia, se sei interessato a trovare una soluzione per guardare la partita in streaming, ci sono diverse opzioni gratuite disponibili. Una delle più note è l’utilizzo di piattaforme di streaming online come Rojadirecta, LiveTV o Sportstream. Questi siti web pirata solitamente offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in diretta, ma è opportuno fare attenzione poiché spesso violano i diritti di trasmissione e potresti essere soggetto a sanzioni legali.

Un’altra opzione, particolarmente interessante per gli abbonati Sky, è quella di utilizzare la piattaforma Sky Go. Questa applicazione permette di guardare i contenuti televisivi di Sky, e dunque anche le partite di calcio, su dispositivi mobili come smartphone o tablet, ma anche su smart TV o computer. È importante notare che l’utilizzo di Sky Go richiede un abbonamento attivo a Sky Sport, quindi assicurati di averne uno prima di accedere alla piattaforma.

Infine, esistono anche servizi di streaming legittimi che potrebbero offrire la possibilità di guardare la partita in modalità gratuita per un periodo di prova. Un esempio è NOW TV di Sky, che solitamente offre un periodo di prova di 14 giorni per i nuovi abbonati. Controlla se questa opzione è disponibile nel tuo Paese e se potresti usufruirne per guardare la partita senza alcun costo.

In conclusione, se non vuoi perderti la partita di Premier League tra Newcastle e Manchester City del 13 gennaio 2024, ci sono diverse opzioni disponibili per guardare l’incontro in TV e in streaming. Ricorda però di prestare attenzione all’utilizzo di piattaforme illegali, preferendo sempre soluzioni legittime come gli abbonamenti a canali televisivi o i servizi di streaming legali. Buona visione!