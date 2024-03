I gol di Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Phil Foden hanno permesso ai campioni in carica di lasciare la Danimarca con un vantaggio di 3-1 dopo l’andata, e il City può sentirsi ragionevolmente fiducioso in vista del ritorno. Il Manchester City ha vinto entrambi i precedenti in casa contro il Copenaghen, compreso un 5-0 nell’ottobre 2022.

I campioni danesi non si sono lasciati scoraggiare dalla prestazione dell’andata, con il centrocampista Magnus Mattsson che ha segnato al suo debutto col club. Al termine della partita, il difensore Denis Vavro ha dichiarato a UEFA.com: “Cercheremo di andare [a Manchester] e vedere se possiamo ottenere un pareggio o anche una vittoria”. Il Copenaghen non ha ancora vinto in otto partite UEFA in Inghilterra (P2 S6), ma nel calcio, come nella vita, la speranza è l’ultima a morire.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Manchester City-Copenhagen, le probabili formazioni

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias, Aké; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Álvarez; Haaland

Indisponibili: Grealish (inguine)

In dubbio: Gvardiol (caviglia)

Copenhagen: Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Meling; Mattsson, Falk, Diogo Gonçalves; Achouri, Cornelius, Elyounoussi

Indisponibili: Khocholava (ginocchio), Sander (ginocchio), Lerager (non specificato)

In dubbio: Claesson (non specificato)