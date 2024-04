Oggi martedì 9 aprile 2024 si terrà la partita tra Olanda e Norvegia femminile, valida per le Qualificazioni agli Europei di Calcio Femminili. Entrambe le squadre sono tra le favorite del torneo e si preannuncia quindi una partita ad alta intensità e piena di emozioni.

Per chi volesse seguire la partita comodamente da casa, ci sono diverse opzioni sia in tv che in streaming gratuito. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale gratuito visibile sul digitale terrestre o via satellite. Basterà sintonizzarsi sul canale giusto e godersi lo spettacolo.

Dove vedere Olanda-Norvegia Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, è possibile farlo tramite il servizio gratuito RaiPlay, disponibile sul sito web di Rai o tramite l’applicazione per smartphone e tablet. Basterà accedere alla sezione dedicata allo sport e cercare la partita tra le opzioni disponibili.

In alternativa, la partita potrebbe essere trasmessa anche su altri servizi di streaming gratuiti come YouTube o Facebook, quindi è consigliabile fare una rapida ricerca online per verificare eventuali alternative.

Insomma, non ci sono scuse per non seguire questa interessante partita tra Olanda e Norvegia femminile. Che vinca la migliore!

