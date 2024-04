Crotone, aggressione choc: quattro calciatori presi a sprangate in spiaggia

Ancora fatti di cronaca nera nel mondo del calcio: questa volta arrivano da Crotone. La squadra rossoblu, impegnata nel campionato di Serie C (girone C), sta avendo una stagione molto complessa, fatta di cambi di allenatore, critiche e risultati che continuano a mancare. Nelle ultime settimane le prestazioni negative stanno mettendo a rischio anche la partecipazione ai play-off. Domenica è arrivata una clamorosa sconfitta in casa contro il Brindisi fanalino di coda che ha alimentato ancora di più la rabbia e delusione del pubblico, sfociata nella giornata di ieri con quattro calciatori del Crotone aggrediti in spiaggia.

Aggrediti quattro calciatori del Crotone, l’episodio shock che ha sconvolto tutti

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è consumato nella giornata di ieri: quattro calciatori del Crotone nel giorno libero concesso da mister Zauli, dopo la sconfitta contro il Brindisi, hanno approfittato della bella giornata di sole in Calabria per andare al mare con le proprie famiglie. Da una serena passeggiata in pochi minuti si è passato all’incubo: sui quattro calciatori si è scatenata la furia di una ventina di tifosi, che prima li hanno minacciati e poi li hanno colpiti con spranghe e bastoni, provocando ferite e terrore tra i presenti.

Il più giovane del gruppo avrebbe subito anche la frattura di uno zigomo. Al momento la società pitagorica non ha diffuso alcuna nota a riguardo. I nomi dei calciatori non sono stati ancora resi pubblici, ma con tutte le probabilità usciranno solamente a seguito di un comunicato del club che sta indagando sul caso con la polizia locale. Per ora non c’è nessuna comunicazione nemmeno dalla Lega Pro, che tace sulla questione.