Il match Frosinone-Genoa Primavera di Primavera 1 è in programma oggi, sabato 13 aprile 2024, e i tifosi non vedono l’ora di seguire le gesta delle giovani promesse delle due squadre.

Per chi vuole vedere la partita in TV, l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale del bouquet Mediaset, che trasmetterà la sfida in diretta a partire dalle ore 14:30. Rai Sport + HD è disponibile sui canali 214 (DTT) e 545 (satellite) e offre una copertura completa delle più importanti competizioni giovanili italiane, compresa la Primavera 1.

Dove vedere Frosinone-Genoa Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda lo streaming gratuito, è possibile seguire la partita Frosinone-Genoa Primavera in diretta su RaiPlay, la piattaforma online della Rai che permette di guardare i contenuti live e on-demand gratuitamente. Basta collegarsi al sito www.raiplay.it o scaricare l’applicazione RaiPlay su dispositivi mobili come smartphone, tablet e smart TV.

I tifosi potranno quindi godersi lo spettacolo del calcio giovanile italiano comodamente da casa propria o in qualsiasi altro luogo, grazie alla possibilità di seguire la partita in streaming su RaiPlay.

In conclusione, per non perdere neanche un minuto di Frosinone-Genoa Primavera di Primavera 1, sintonizzatevi su Rai Sport + HD in TV oppure seguite la diretta streaming su RaiPlay. Buona visione e forza ragazzi!

