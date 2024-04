La Primavera 1 è il massimo campionato giovanile italiano di calcio e offre la possibilità di vedere le future stelle del calcio italiano in azione. Oggi, sabato 13 aprile 2024, si svolgerà una partita molto interessante tra Verona e Monza, due squadre che cercheranno di conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica.

Dove vedere Verona-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa partita, ecco dove puoi vederla in tv e in streaming gratis. Il match tra Verona e Monza Primavera sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, che è disponibile sul digitale terrestre al canale 60 e sul satellite al canale 225. In alternativa, potrai seguire la partita in streaming sul sito web ufficiale di Sportitalia o sull’applicazione Sportitalia Live.

Se non hai la possibilità di seguire la partita in tv o in streaming su Sportitalia, puoi sempre cercare altri siti web che offrono la diretta streaming delle partite di calcio giovanile. Ricorda però di verificare la legalità dei siti web che utilizzi, per evitare di incorrere in problemi di pirateria.

Non perdere l’occasione di vedere in azione i giovani talenti di Verona e Monza in questa emozionante partita di Primavera 1. Buona visione e forza ragazzi!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.