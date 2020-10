Il rilancio del Sud è uno degli obiettivi del governo. Promesso da anni, qualcosa finalmente si sta muovendo. Saranno 140 i miliardi che arriveranno in Italia dall’Europa grazie anche al Recovery Fund e gran parte di quei fondi sarà destinato al Mezzogiorno.

Ma non solo, come spiegato dal Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ci saranno anche aiuti economici per chi vuole investire e aprire aziende in Campania come in Puglia o Calabria.

“Da oggi, lavorare e produrre al Sud sarà più vantaggioso. Abbiamo bisogno di salvare l’occupazione, e soprattutto di creare lavoro buono, per le nuove generazioni. Questa misura accompagnerà il Piano Sud 2030, per potenziare l’impatto della nuova stagione di investimenti pubblici e privati, senza precedenti, che mettiamo in campo. Ora la sfida è in Europa per renderla strutturale, fino al 2029. Un Sud che lavora, che produce, che innova, è proprio ciò di cui ha bisogno l’Italia, per ripartire con più sviluppo e più equità”.

Da oggi, lavorare e produrre al #Sud sarà più vantaggioso. Abbiamo bisogno di salvare l’occupazione, e soprattutto di… Pubblicato da Peppe Provenzano su Giovedì 1 ottobre 2020

Queste invece le parole del premier Giuseppe Conte sulla fiscalità di vantaggio:

“Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di vantaggio” per tutte le aziende del Sud. Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno potranno contare su un taglio del 30% del costo lavoro per tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni. È una misura che abbiamo introdotto anche grazie all’impegno del Ministro Peppe Provenzano che interviene in maniera concreta a favorire le aree produttive del Paese che avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ridurre carenze infrastrutturali e rispondere più efficacemente alla crisi generata dalla pandemia. Vogliamo rendere questa boccata di ossigeno stabile e duratura in modo da favorire la ripartenza e il rilancio produttivo del Sud. Un Sud più solido e competitivo renderà più forte l’Italia intera”.