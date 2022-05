Paura a Procida: auto investe tre pedoni e finisce la corsa su delle fioriere

Sono le 9.25 del 18 maggio quando un’auto bianca piomba a tutta velocità su alcuni pedoni. Attimi di panico nella centralissima via Libertà sull’isola di Procida, Capitale della Cultura, dove la tranquillità della mattina è scossa da questo incidente. Tre i pedoni investiti che hanno riportato ferite e sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

PROCIDA, AUTO TRAVESTE TRE PEDONI

A diffondere il video è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che mostra la vettura colpire le persone e terminare la corsa su delle fioriere. Le immagine sono riprese dal sistema di video-sorveglianza della zona e l’uomo alla guida dell’auto ha dichiarato che si è trattato di un incidente causato da un guasto ai freni. Una versione che non convince del tutto il consigliere:

“Un’auto fuori controllo ha travolto tre persone. È accaduto a Procida, nella centralissima via Libertà, nella mattina del 18 maggio. Come si vede dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, un’auto, che ha poi concluso la propria folle corsa su delle fioriere, è piombata improvvisamente sui pedoni che stavano attraversando falciandone tre. Per fortuna non si registra nessuna vittima, ma ci sono comunque dei feriti.

L’automobilista, fermato dalle forze dell’ordine, ha raccontato di aver perso il controllo del veicolo per un malfunzionamento dei freni. Bisognerà ovviamente verificare con attenzione quanto accaduto e la versione raccontata dall’automobilista. In ogni caso bisogna installare sempre di più in tutti i luoghi di ogni comune, dove c’è una notevole presenza di persone ed è prevista la circolazione di auto, dispositivi per limitare la velocità delle vetture e prevedere pene molto severe quando si tratta di irresponsabili e di pirati della strada.”