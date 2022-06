Strage in autostrada, scontro tra auto e carro-attrezzi: morti padre e madre, la figlia è grave

Teano. Schianto in autostrada tra un’auto e un carro-attrezzi. L’incidente è avvenuto ieri sulla carreggiata nord della A1 Milano-Napoli, nel tratto casertano ricadente nel comune sidicino, all’altezza dell’area di servizio.

Teano, scontro tra auto e carro-attrezzi

E’ di due persone morte e due feriti il bilancio dello scontro. Una Peugeot con a bordo una famiglia composta da padre, madre e figlia, con quest’ultima che conduceva il mezzo, è andata a sbattere per ancora in corso di accertamento contro un carro-attrezzi.

L’auto è finita fuori strada ed è diventata un cumulo di lamiere, come riporta Ansa.it. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per estrarne gli occupanti. La conducente è grave ed è ricoverata in ospedale, il padre e la madre sono invece deceduti.

Ferito anche il conducente del carro attrezzi, condotto in ospedale. Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di Caserta, sembra che il carro-attrezzi abbia tamponato l’auto ma è ancora tutto da analizzare. L’incidente ha creato dei rallentamenti alla circolazione.

Scontro tra auto e cinghiale

È di un mese fa circa l’incidente che ha causato la morte di un 17enne alla guida senza patente.

Il ragazzo si trovava al volante dell’auto quando all’improvviso sarebbe sbucato un cinghiale sulla carreggiata provocando lo schianto mortale. Niente da fare per il giovane.