Dal risanamento del fiume Sarno entro il 2025 alla riduzione delle perdite idriche senza dimenticare il potenziamento del servizio offerto ai clienti: sono queste le tre direttive indicate da Gori durante la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2021, avvenuta a Villa Campolieto ad Ercolano. Erano presenti il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato, Vittorio Cuciniello, e la Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility, Mara De Donato.

Nel Bilancio di Sostenibilità, un appuntamento ormai annuale dell’azienda, Gori illustra i risultati raggiunti nell’ambito del proprio operato e lo fa attraverso i numeri, dati concreti che indicano come la risorsa pubblica per eccellenza, l’acqua, venga trattata e gestita a servizio della comunità dei cittadini.

Sarno pulito entro il 2025: la sfida maggiore di Gori

La sfida maggiore del prossimo triennio è certamente quella del disinquinamento del Sarno, il quale è attualmente uno dei corsi più inquinati d’Europa. Insieme a Regione Campania ed Ente Idrico Campano, Gori concretizzerà il risanamento degli schemi fognari e depurativi dell’area Sarnese in modo che il fiume, il quale ovviamente alla sorgente è limpido e puro, giunga alla foce rimanendo pulito. Sono 33 gli interventi che saranno realizzato a cura di Gori e previsti nel Protocollo Sarno finanziato dalla Regione Campania per oltre 180 milioni di euro: tra gli obiettivi la chiusura di 100 scarichi nell’ambiente, di cui 13 eliminati nel 2021, che sono ritenuti essere la principale causa di inquinamento del Sarno.

La riduzione delle perdite idriche per tutelare il bene più importante, l’acqua

L’acqua è soprattutto, però, un bene da tutelare. La siccità è una delle piaghe che più stanno affliggendo il pianeta, e lo sa bene ad esempio il Nord Italia i cui bacini fanno i conti purtroppo con livelli idrometrici estremamente scarsi. È qui che va ad inserirsi il lavoro di Gori che intende migliorare le importanti performance già ottenute: nel 2021 è riuscita a recuperare ben 9.123.087 metri cubi di acqua, pari a 280 litri al secondo, un -3% rispetto al 2020. L’obiettivo è ridurre le perdite idriche di un ulteriore 20% entro il 2025.

Il Presidente sabino De Blasi ha così commentato: “Il Bilancio di Sostenibilità è la promessa di un impegno verso il territorio. Rende misurabile e analizzabile il nostro operato, grazie anche al confronto con i bilanci precedenti e quelli futuri. Gori si inserisce così a pieno titolo tra le aziende che pubblicano volontariamente la loro rendicontazione non finanziaria, e lo fa grazie alle proprie risorse interne che hanno collaborato non solo al raggiungimento dei risultati conseguiti, ma anche alla loro divulgazione”.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato, Vittorio Cuciniello: “Il risanamento del fiume Sarno, le opere per il recupero della piena balneabilità nel golfo di Napoli e gli interventi per la tutela della risorsa idrica ed il potenziamento del servizio, rappresentano le principali attività di cui stiamo già raccogliendo i primi, significativi frutti, anche attraverso la sinergia con enti, associazioni e cittadini”.

Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di Gori, ha concluso così: “Il Bilancio di Sostenibilità rendiconta gli obiettivi raggiunti in un anno solare dall’azienda, ma non bisogna considerarlo uno strumento statico. È la tappa di un percorso in divenire, la misura della capacità di mantenere le promesse e, al tempo stesso, di affrontare sempre nuove sfide. In quest’ottica, comunicare la sostenibilità significa veicolare le azioni concrete che si stanno realizzando, consentendo a tutti l’accesso alle informazioni nella massima trasparenza. Più che raccontarla, vogliamo dunque far vivere la nostra sostenibilità in modo partecipato e in tempo reale: è questo il cambio di paradigma che stiamo attuando”.