Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati celebrando il loro matrimonio in gran segreto, dopo 15 anni d’amore: è l’esclusiva lanciata dal settimanale Diva e Donna che, sui social, ha postato uno scatto della coppia poco dopo il fatidico sì.

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati: il matrimonio in segreto

Lei napoletana, lui romano, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole nel 2008. Dalla loro unione è nato il figlio Diego e, dopo ben 15 anni d’amore, ieri la coppia è convolata a nozze. La foto diffusa da Diva e Donna mostra la Rossi in abito bianco, con il bouquet tra le mani, accanto a suo marito e alcuni familiari, davanti alla chiesa dove è stato celebrato il rito nunziale.

Stando a quanto si apprende, i due avrebbero scelto di festeggiare con una cerimonia riservatissima che si sarebbe svolta a Roma con pochi intimi. Un altro sogno realizzato per la famosa attrice partenopea che sta riscuotendo grande successo in TV, soprattutto con l’amatissima serie Mina Settembre.

La proposta di matrimonio era arrivata in diretta televisiva, nel corso della trasmissione Domenica In. Serena Rossi, ospitata dalla Venier, era stata messa in collegamento telefonico con il compagno e i due si erano promessi che presto si sarebbero sposati.

Dopo svariati mesi, però, in un’intervista rilasciata a Di Più TV, la Rossi aveva dichiarato di aver annullato almeno momentaneamente il matrimonio: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi s e quando ci saranno. Ma non mi lamento, io e Davide stiamo bene così. Siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.