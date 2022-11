Mina Settembre da record, direttore Rai: “Risultati eccellenti. La rivedremo presto”

Appena conclusa la seconda stagione, già si pensa al lancio di Mina Settembre 3: oltre allo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, anche il direttore di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, parlando del clamoroso successo della fiction ne ha confermato il seguito.

Ascolti record per Mina Settembre, la stagione 3 si farà: parla il direttore Rai Fiction

Le vicende dell’amata assistente sociale, interpretata da Serena Rossi, ambientate a Napoli continuano ad appassionare il pubblico. Dopo il successo della prima stagione, infatti, anche la seconda è riuscita a fare il pieno di ascolti ad ogni puntata trasmessa.

E’ stata già confermata anche la terza stagione che dovrebbe andare in onda nel 2024. Ancora una volta nel cast ci saranno Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, insieme a Marisa Laurito e qualche personaggio del passato.

Parlando del sorprendente numero di telespettatori registrato per la puntata della scorsa domenica, il direttore di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, ha dichiarato: “Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8% sono un risultato eccellente. Numeri che confermano la forza di un personaggio e una linea di lavoro che Rai Fiction ha felicemente condiviso con Fulvio e Paola Lucisano di Italian International Film”.

“Grazie a Serena Rossi che a Mina ha dato la leggerezza di un sorriso e una sensibilità coinvolgente e, a chiudere un triangolo, grazie a Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e con loro al ricco cast guidato con il consueto equilibrio da Tiziana Aristarco”.

“Una donna, Mina, che non si perde mai d’animo e affronta il pubblico e il privato sempre con determinazione e però anche con le fragilità della vita di ogni giorno: testimonia una condizione che sta a pieno dentro la nostra contemporaneità, come dimostra il 30% di share nel ‘Target Donne’ 15-24 anni. Una sintonia e un motivo in più per continuare il lavoro con Mina e rivederci al più presto” – ha concluso.