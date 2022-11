Mina Settembre 3 si farà e andrà in onda nel 2024: chi ci sarà nel cast e anticipazioni

Mina Settembre 3 si farà. A dirlo è lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro a Fanpage.it.

Serena Rossi sarà la protagonista con nuove puntate della fiction record di ascolti scritta da Cestaro con Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante. Mina Settembre 3 dovrebbe andare in onda nel 2024. “Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno. Ovviamente, poi, ci sarà anche un rilancio che rimanderà alla terza stagione” aveva detto Cestaro prima dell’ultima puntata andata in onda ieri sera.

Mina Settembre 3, in onda nel 2024

La sceneggiatura di Mina Settembre 3 è in via di sviluppo e per il momento si ipotizzano quattro puntate invece di sei. Mina in questa terza stagione sceglierà finalmente tra Claudio e Domenico e si penseranno per lei casi interessanti e originali. Per il cast principale ci saranno sempre Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, insieme a Marisa Laurito nei panni di zia Rosa e qualche personaggio del passato ritornerà con ruoli chiave.

La terza stagione continuerà sulla stessa linea delle precedenti facendo attenzione a mantenere l’attualità, la sensibilità e l’attenzione ai dettagli. “Le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l’estate prossima, compatibilmente con gli impegni di noi sceneggiatori, degli attori e della regista Tiziana Aristarco“, dice Cestaro.

Riguardo le storie “Alcuni sono inventati, per altri ci siamo ispirati a fatti realmente accaduti. Per la storia di Angioletta, ad esempio, siamo partiti da un caso di cronaca di qualche anno fa, quello di Maria Paola Gaglione (la 21enne morta in un incidente causato dal fratello, che la inseguì e speronò il suo scooter, perché non accettava la relazione della donna con Ciro Migliore, il compagno transgender, ndr). Siamo partiti da lì, dal raccontare un degrado sociale, poi lavorandoci, la storia è cambiata completamente. L’abbiamo rielaborata e resa funzionale al personaggio di Mina. Altre volte partiamo da esperienze personali. Per fare un esempio, le signorine Esposito, le anziane del terzo episodio, sono la famiglia con cui io sono cresciuto a Napoli“, dice.

Record di ascolti per la serie di Rai Uno

Le vicende dell’assistente sociale partenopea, interpretata da Serena Rossi, hanno tenuto incollati alla tv 5.076.000 spettatori, pari al 28,6% di share. Che tempo che fa, su Rai 3, ha raccolto 2.157.000 spettatori (10,9%) seguito da Il richiamo della foresta con 1.777.000 e il 9,6% di share. Le Iene, su Italia 1, hanno raggiunto il 5,5% di share, poco più di Non è l’Arena su La 7 (5%). Zona Bianca, su Rete 4, si ferma al 4,7%.