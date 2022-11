Napoli regina in TV, Mina Settembre batte tutti: oltre 5 mln di spettatori per il finale

E’ andata in onda ieri, su Rai 1, l’ultima puntata di Mina Settembre 2 vincendo, ancora una volta, la gara degli ascolti: è stato il programma più visto della serata. Si conferma, dunque, il successo della fiction partenopea con Napoli che continua a fare da sfondo alle puntate più amate dal pubblico.

Ultima puntata di Mina Settembre 2: boom di ascolti

Le vicende dell’assistente sociale partenopea, interpretata da Serena Rossi, hanno tenuto incollati alla tv 5.076.000 spettatori, pari al 28,6% di share. Che tempo che fa, su Rai 3, ha raccolto 2.157.000 spettatori (10,9%) seguito da Il richiamo della foresta con 1.777.000 e il 9,6% di share. Le Iene, su Italia 1, hanno raggiunto il 5,5% di share, poco più di Non è l’Arena su La 7 (5%). Zona Bianca, su Rete 4, si ferma al 4,7%.

La puntata conclusiva, divisa in due episodi, intitolati Whit a little help from my friend e Andare e venire, si è rivelata ricca di colpi di scena, dal finale decisamente clamoroso. Mina si è vista costretta a lasciare il consultorio, essendo stata sospesa dalla professione di assistente sociale, e poi si è ritrovata avvolta in un alone di mistero e bugie. Il gran finale, proprio come la scorsa stagione, ha portato alla rivelazione di un importante segreto.

Dopo il successo della prima stagione, anche la seconda è riuscita a fare il pieno di ascolti ad ogni puntata trasmessa. Ciò fa ben sperare nella realizzazione di nuove puntate, con il lancio di una terza stagione.