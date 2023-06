Napoli regina del cinema: l’attrice napoletana Giovanna Rei vince il prestigioso premio

L’attrice napoletana Giovanna Rei ha vinto il Premio Giovani de La Pellicola D’Oro, tra i più importanti riconoscimenti in ambito cinematografico, durante la cerimonia che si è svolta in via Veneto a Roma.

Giovanni Rei, protagonista e co-produttrice del film Quel posto nel tempo di Giuseppe Alessio Nuzzo, ha ottenuto il riconoscimento in occasione del premio che si è tenuto a Roma, dedicato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano, promosso e realizzato da Enzo De Camillis, direttore artistico della associazione culturale S.A.S.

L’attrice napoletana si è aggiudicata il Premio Giovani, affidatole dalla giuria composta dagli studenti dell’istituto Cine-TV Roberto Rossellini di Roma. Ha raggiunto il palco, in tutta la sua eleganza, per ritirare il suo meritato premio.

“Un premio speciale dato da chi lavora duramente dietro le quinte e che ti accoglie da giovane come un componente familiare, con tutte le tue imperfezioni ed incompetenze e ti suggerisce dolcemente i segreti tecnici del mestiere che io ho sentito doppiamente perché rappresenta anche il mio debutto nella produzione. Lo prendo come un amuleto portafortuna” – ha dichiarato Giovanna Rei.

Chi è Giovanna Rei

Giovanna Rei è nata il 31 marzo 1975 a Napoli. Debutta in teatro nel 1995, mentre nel 1998 appare sugli schermi cinematografici con i film L’ultimo capodanno e I volontari di Domenico Costanzo. Nello stesso anno compare in televisione nelle miniserie La piovra 9 – Il patto di Giacomo Battiato, e, interpretando Carmela, è co-protagonista della fortunata serie Anni ’50 di Carlo Vanzina.

Vive il suo exploit televisivo nel 2001, con il singolare programma-film Il protagonista, che la vede nei panni di Carolina intenta a far innamorare un giovane ignaro di vivere una storia simile al Truman Show. Tra i suoi altri lavori televisivi vanno ricordati le serie Turbo e Turbo 2, Il bello delle donne, La squadra e La nuova squadra, Elisa di Rivombrosa, Grandi domani e soprattutto la sit-com Camera Café, in cui interpreta il ruolo della centralinista Giovanna, dal 2003 al 2007. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche alle serie Un Posto al Sole, Distretto di Polizia, Don Matteo.