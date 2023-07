Presentato il 5 luglio l’ITS Ma.De. Academy con sede a Napoli, nel Parco di Capodimonte, che promette di formare figure professionali altamente qualificate ed immediatamente inseribili nel mondo del lavoro: una grande opportunità per chi vuole entrare dalla porta principale nel mondo della lavorazione del corallo, del cammeo e del gioiello in senso generale.

ITS Ma.De. Academy: una nuova opportunità formativa a Napoli per tutti i ragazzi diplomati

Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi lo scorso 5 luglio presso la sede della Regione Campania, nasce ufficialmente l’ITS Ma.De. Academy. Ma.De. unisce le iniziali di “manifattura” e “design”, punti chiave dalla cui unione scaturisce la possibilità per l’arte e per i giovani che la scelgono come obiettivo d’impiego di essere immediatamente appetibili per le aziende in cerca di tecnici e professionisti con una formazione post-diploma.

La Fondazione ITS Ma.De. Academy è costituita da scuole, università, imprese e enti di rappresentanza che collaborano per erogare corsi di specializzazione tecnica e si offre di divenire occasione per mettere a sistema ed ottimizzare le sinergie territoriali, contribuendo in modo efficace alla identificazione dei fabbisogni di settore ed alla formulazione di risposte efficaci che si traducano nella formazione specialistica di nuovi tecnici superiori immediatamente impiegabili. Importante la presenza dell’Assocoral all’interno della fondazione, insieme all’Istituto Superiore Francesco Degni ed all’Antico Borgo Orefici per dare un contributo fattivo nel settore del gioiello, settore nevralgico per l’economia artistica dell’area vesuviana.

Gli ITS sono dei corsi di specializzazione post-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Sono realizzati grazie alla collaborazione di imprese, università, centri di ricerca, enti locali, associazioni di categoria. L’ITS Ma.De. Academy avrà 3 percorsi biennali su 3 ambiti differenti: gioiello, ceramiche, giardini. Un’opportunità formativa unica, per tutti i ragazzi sotto i 35 anni. I posti sono però molto limitati, proprio per garantire l’alto livello di formazione e la possibilità di impiego quasi istantaneo: solo 25 ragazzi potranno parteciparvi per ogni anno di studio. Tempi già strettissimi per il primo ciclo che partirà ad ottobre, quindi subito dopo i mesi estivi. Le candidature potranno essere inviate attraverso il sito ufficiale dell’ITS Ma.De. Academy.

Aucella, presidente Assocoral: “Percorso di studi che unisce le esigenze di pubblico e privati: per questo si trova lavoro subito”

In totale saranno 1800 ore divise tra 1020 in aula e 780 tra stage e tirocini: ciascun corso sarà biennale ed ovviamente gratuito, trattandosi di formazione statale di livello universitario. Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral, sottolinea la grande opportunità per i giovani diplomati, qualunque sia la formazione superiore che essi hanno acquisito: “Il profilo in uscita, grazie alla fase di confronto con le aziende del territorio, sarà perfettamente calibrato con le esigenze attuali, così da permettere un placement altissimo” – spiega Aucella – “Ad esempio, un’azienda di lavorazione cammei può aver bisogno di un profilo professionale che, oltre alle classiche competenze artistiche e d’incisione, sappia anche confrontarsi con le nuove tecnologie, con l’utilizzo del Cad o della stampa 3d: competenze che oggi non si ottengono con un ciclo di studi che termina al diploma. Il ventaglio formativo dell’ITS, grazie alla collaborazione di tutte le realtà della filiera, è invece cucito sul focus della spendibilità lavorativa”.

Da presidente Assocoral, Vincenzo Aucella è particolarmente vicino agli artigiani del corallo e del cammeo, in cerca di figure professionali sempre più complete: per questo la presenza nella Fondazione, insieme con l’ITIS Degni di Torre del Greco e l’Antico Borgo Orefice, aspira a dare una possibilità di formazione senza precedenti ed un risultato proficuo per aziende e studenti che vogliono avviare la loro carriera.

“Il percorso dell’ITS non è calato dall’alto secondo vecchi dettami ma è scritto a quattro mani tra pubblico e privato: sono le aziende che dettano quali sono le esigenze del mercato e cosa manca nel mondo del lavoro” – sono le parole con le quali Aucella spiega la formula vincente dell’ITS – “La qualità di un ITS viene valutata in base a quanti ragazzi riescono a trovare lavoro dopo il biennio: se la percentuale è bassa, la scuola non viene più finanziata e smette di esistere. Ci sono ITS in Italia che vanno avanti da 10 anni, ciò vuol dire che il sistema è ottimo“.

Di seguito il dettaglio del piano di studi per il percorso dedicato al gioiello. Per ulteriori informazioni o per inviare la propria candidatura visitare il portale.

Prima annualità (Tot. 900 ore)

Fondamenti di fisica e chimica dei metalli (30h)

Principi ed elementi di gemmologia (30h)

Storia del gioiello (30h)

Normativa di settore (18h)

Distretti e centri orafi in Campania ed in Italia (12h)

Strategia ed organizzazione d’impresa (36h)

Soft skill per il lavoro in team (24h)

Il processo di produzione nella filiera orafa (24h)

Strumenti di lavoro e di misura (36h)

Design del gioiello 1 (30h)

Rappresentazione grafica del gioiello (24h)

Tradizionale modellazione del prezioso (60h)

Incisione decorativa dell’oggetto orafo (42h)

Incastonatura di pietre preziose, semipreziose e pietre dure (36h)

Lavorazione del corallo e dei cammei (36h)

Utilizzo di materiali innovativi in oreficeria (24h)

Sintesi e produzione di leghe orafe (24h)

Sicurezza nei luoghi di lavoro (12h)

Inglese tecnico 1 (24h)

Visite di studio 1 (8h)

Stage 1 (340h)

Seconda annualità (TOT. 900 ore)

Marketing e comunicazione del prodotto orafo (36h)

Marketing territoriale (12h)

Marketing internazionale nel settore orafo (12h)

Digital marketing and selling, realtà aumentata e servizi di realtà virtuale (36h)

Fondamenti di economics (24h)

Fondamenti di logistica e gestione dei magazzini orafi (18h)

Graphic design (24h)

Design del gioiello (36h)

Tecniche di prototipazione con sistemi Cad 2D e 3D ed automazione (36h)

Prototipazione rapida e reverse engineering del gioiello (24h)

Elementi di elettrochimica (24h)

Galvanica in oreficeria (24h)

Manutenzione e attrezzaggio dei macchinari (24h)

Introduzione ad elementi industria 4.0 e applicazioni al processo produttivo orafo (24h)

Sostenibilità ambientale ed economia circolare (36h)

Analisi delle tendenze e sviluppo nuovo prodotto (90h)

Business planning e creazione d’impresa (48h)

Inglese tecnico 2 (24h)

Visite di studio 2 (8h)

Stage 2 (340h)