RdC, sospeso anche l’Assegno unico per chi ha figli maggiorenni: come chiederlo di nuovo

Una beffa nella beffa ha colpito i 160 mila percettori di Reddito di Cittadinanza che si sono visti sospendere venerdì scorso con un sms dell’INPS l’erogazione del sussidio. Tra quelli che hanno ricevuto l’interruzione, infatti, chi ha figli tra 18 e 21 anni dovrà ripresentare la domanda per l’Assegno unico e universale, la misura entrata in vigore il 30 dicembre 2021.

Con il Reddito di Cittadinanza sospeso anche l’Assegno unico e universale

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Chi non ripresenterà la domanda, vedrà decadere anche questo sussidio, ma fino ad ora nessuno ha comunicato nulla agli interessati. Secondo le stime riportate da Repubblica, saranno addirittura 224 mila le famiglie che già da agosto non vedranno l’importo accreditato sui propri conti correnti, ovvero tutti coloro che hanno subito la sospensione del reddito e che hanno figli maggiorenni con età che non supera i 21 anni.

Questo perché, come riportato sul sito ufficiale dell’ente previdenziale, “Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda”. Tutti quelli che hanno effettuato dunque richiesta del Reddito di Cittadinanza, hanno visto accreditarsi automaticamente l’Assegno unico e universale, decaduto assieme all’RdC lo scorso 28 luglio. Bisognerà effettuare nuovamente la domanda, al Caf di riferimento o online attraverso il portale dell’INPS accedendo tramite Spid o con le credenziali del richiedente.