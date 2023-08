Positano, 500 euro per un ombrellone e due lettini. Una lattina di Coca Cola costa 10 euro

Fare un bagno al mare a Positano può costare anche 500 euro. Una lattina di Coca Cola Zero invece viene venduta al modico prezzo di dieci euro. Fermo restando che cercare e puntare su un turismo esclusivo è perfettamente lecito, d’altra parte ci si chiede qual è il confine con l’etica e se questo venga superato nel momento in cui la lattina venga fatta pagare quel prezzo quando al supermercato costa circa 80 centesimi (agli esercenti quindi costa ancora di meno).

A Positano si spendono anche 500 euro per una giornata al mare

I costi delle materie prime sicuramente non c’entrano: la Coca Cola e l’energia necessaria a raffreddarla hanno il proprio prezzo pressoché in tutta Italia. Si arriva a 10 euro sicuramente per selezionare la clientela, magari fatta di americani, russi o arabi che pagano senza neanche guardare il conto, dato che ci pensano magari multinazionali, miniere, pozzi petroliferi a far guadagnare loro in un giorno quello che potrebbero spendere andando un anno intero al mare in Costiera Amalfitana.

L’aumento e la corsa ai prezzi folli non riguarda soltanto la Costiera Amalfitana che, per certi versi, potrebbe anche dirsi economica rispetto ad altre località. Uno stabilimento balneare nel Salento ad esempio chiede mille euro al giorno per un gazebo offrendo servizi come salottino con divanetti di vimini e lettini king size, teli (si legge sul sito al momento della prenotazione) in “comodato gratuito”. Vengono inoltre forniti acqua al mattino ed aperitivo con frutta e vino franciacorta. Tra le opzioni è possibile il pacchetto pranzo (30 euro ognuno) ed un “paracute”, ossia un’assicurazione che al costo di 69 euro garantisce un rimborso del 70% in caso di cancellazione entro 14 giorni.