Mille euro al giorno per un gazebo al mare: prezzo record in uno stabilimento al Sud

Mille euro per il gazebo extra large in spiaggia. È questa la cifra record che bisogna sborsare se si vuole trascorrere la giornata di Ferragosto presso Le Cinque Vele beach club, uno stabilimento che si trova in Salento, in Puglia.

Sui social si sta discutendo molto della tariffa applicata, in un periodo, tra l’altro, dove al rincaro del prezzo di qualsiasi bene o servizio (specialmente quelli collegati alle vacanze) si accompagna l’incognita sulle concessioni balneari che dal 2024 dovrebbero essere assegnate mediante gara pubblica. La fine di quello che, secondo molti, è un privilegio enorme che permetterebbe ai gestori di privatizzare, in pratica, un bene pubblico come la spiaggia.

Gazebo da mille euro in Salento: cosa offre

Ma ecco cosa è incluso con il nostro caro gazebo salentino: oltre alla postazione nell’area più esclusiva dello stabilimento, l’ospite può usufruire di salottino con divanetti di vimini e lettini king size. I teli, si legge sul sito al momento della prenotazione, sono in “comodato gratuito”. Vengono inoltre forniti acqua al mattino ed aperitivo con frutta e vino franciacorta. Tra le opzioni è possibile il pacchetto pranzo (30 euro ognuno) ed un “paracute”, ossia un’assicurazione che al costo di 69 euro garantisce un rimborso del 70% in caso di cancellazione entro 14 giorni.