Mare gratis, buoni spesa e vacanze riciclando bottiglie: l’iniziativa nel Napoletano

Si rivela un successo l’iniziativa delle macchine Mangia-Plastica a Bacoli che consentono di smaltire lattine in alluminio e bottiglie di plastica, ricevendo in cambio buoni vacanze o spesa, caffè e sfogliatelle gratis, sconti sui trasporti e tanto altro. Tante le attività commerciali che hanno aderito al progetto che potrà contare, nei prossimi anni, su ulteriori fondi, rendendo sempre più il Comune napoletano un esempio virtuoso per la tutela dell’ambiente.

Macchine mangia-plastica a Bacoli: smaltisci bottiglie, ricevi premi e sconti

“Sconti per 10 mila euro. Smaltisci le lattine in alluminio e le bottiglie di plastica e vinci tanti premi. E’ clamoroso il successo a Bacoli per le macchina Mangia-Plastica. Viaggi gratis in Cumana, se fai la raccolta differenziata. Con gli eco-bonus riceverai buoni vacanze, giornate al mare, caffè, sfogliatelle, buoni spesa ed uno sconto per viaggiare in treno, con il trasporto pubblico locale. Abbiamo già erogato, in sinergia con i privati, oltre 10 mila euro di sconti e stiamo installando nuovi eco-compattatori in tutta la città“ – ha annunciato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, attraverso i social.

Il meccanismo è semplice: basta inserire nell’apposito macchinario la bottiglia o la lattina da gettare via per ricevere l’eco-bonus ovvero uno scontrino il cui valore equivale al quantitativo di plastica immesso nell’impianto. Ad ogni materiale conferito il saldo personale aumenterà e potrà essere utilizzato presso gli esercenti convenzionati che aderiscono all’iniziativa. Una singola bottiglia (o lattina) vale un punto eco-bonus.

Le macchine Mangia-Plastica attualmente sono attive nei seguenti punti: supermercato Cuor di Crai (via Lungolago 70), supermercato Vibian (via Cuma 123), supermercato Maxi Sidis (via Cornelia di Gracchi 8). A partire da settembre sarà possibile dirigersi anche presso la scuola Marconi (piazza Marconi) per smaltire il materiale in proprio possesso.

Una volta accumulati i punti necessari per ottenere i premi è possibile dirigersi presso le attività convenzionate per riscattarli. Di seguito l’elenco con i diversi buoni da poter ritirare: