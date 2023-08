Tragedia alla sagra, Mariarosa si sente male e si accascia: muore a 23 anni

Tragedia nella serata di ieri a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, dove durante la celebre sagra Baccanalia è morta una giovane ragazza, Mariarosa Turturiello. Gli organizzatori dell’evento e i cittadini, alla luce dell’accaduto, hanno deciso di annullare i festeggiamenti.

Tragedia a San Gregorio Magno: ragazza morta nella sagra Baccanalia

Mariarosa, originaria di Ricigliano, aveva solo 23 anni. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, si sarebbe sentita male mentre si trovava in una delle caratteristiche cantine della manifestazione dove lavorava come cameriera, finendo poi per cadere al suolo.

Colta da un malore, dunque, si sarebbe accasciata a terra e a nulla sarebbero serviti i tentativi da parte dei sanitari del 118 di rianimarla. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Eboli che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Seguiranno ulteriori indagini per chiarire le cause della sua improvvisa e prematura morte.

La festa, che sarebbe stata inaugurata proprio ieri, è stata annullata per rispetto della ragazza, dei suoi familiari e dell’intera cittadinanza, profondamente scossa per quanto accaduto. Intanto sui social iniziano a spuntare dolorosi messaggi di cordoglio per la giovane.

“Una tragedia immane, 23 anni, un’estate sicuramente carica di cose, di leggerezza, di eventi. Un lavoretto a Baccanalia per racimolare qualche euro per realizzare i propri desideri. 23 anni, una ragazza come tante, una vita e poi il buio, il vuoto. Condoglianze alla famiglia e a chiunque l’abbia conosciuta. Auspico nella sensibilità degli organizzatori dell’evento. A 23 anni avresti dovuto ridere, amare, ballare, lavorare sodo per costruire il tuo futuro e invece riposa in pace” – è il messaggio di un utente.

“Forse non sono stelle, ma piuttosto aperture in cielo dove l’amore dei nostri cari perduti riversa attraverso e brilla su di noi per farci sapere che sono felici. Vicini alla famiglia Turturiello per la prematura perdita della cara Mariarosa, riposa in pace” – scrive l’ACD Ricigliano.