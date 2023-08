Dal 16 al 20 agosto 2023 nello splendido borgo di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, torna Baccanalia, la sagra dedicata al vino e ai piatti della tradizione locale che continua ad attestarsi come uno degli eventi più amati in tutta la Campania.

Baccanalia 2023 a San Gregorio Magno, la sagra del vino e del buon cibo

Il nome Baccanalia deriva proprio dalle tipiche pietanze consumate durante le festività dei Baccanali (vino fatto in casa e carne) ma anche dal culto di Bacco, dio del vino e dell’ebbrezza. Ed è così che ogni anno, ad agosto, il suggestivo borgo di via Bacco si trasforma in una cantina a cielo aperto dove poter gustare i migliori vini.

Prodotti locali e le famose “patan cnzuat”

Anche per l’edizione 2023 saranno i cantinieri del posto i veri protagonisti della grande festa, pronti ad accogliere nelle caratteristiche grotte – dalle fresche e costanti temperature che preservano il sapore del vino – gli amanti della buona tavola. Quest’anno saranno ben 40 le cantine aperte al pubblico, ognuna costituente un mini agriturismo dove sarà possibile gustare le specialità tipiche della cucina gregoriana: taglieri di salumi e formaggi locali, pasta fatta a mano come cavatelli e fusilli e soprattutto le famose “patan cnzuat”, un piatto di patate condite realizzato con pochissimi ingredienti, prodotti dalle mani dei gregoriani: patate, peperoni cruschi e olio. Ovviamente il prodotto principe della manifestazione sarà il vino prodotto unicamente dalle mani dei gregoriani.

Un villaggio del gusto dove saranno protagoniste 40 cantine

Un vero e proprio villaggio del gusto che regalerà a cittadini, turisti e visitatori 5 giorni di prelibatezze, tradizione e divertimento. Il tutto sarà allietato da musiche e danze popolari popolari, che rendono la manifestazione unica, da vivere almeno una volta nella vita. Ognuno potrà addentrarsi tra le vie dell’antico borgo di cantine, un luogo di una bellezza senza tempo dove ogni sorso di vino diventa un’esperienza magica, arricchita dalle tipiche pietanze gregoriane.

Baccanalia a San Gregorio Magno: come prenotare

Quest’anno ci sarà inoltre un’importante novità, ossia un sistema di prenotazioni ideato a causa della necessità di contingentare gli ingressi per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Non un modo per selezionare le persone, ma offrire ai partecipanti l’esperienza migliore possibile, dato che una folla eccessiva finisce inevitabilmente per compromettere la fruibilità dell’evento.

Attraverso il sito postoriservato.it è possibile acquistare il proprio biglietto e assicurarsi così il proprio ingresso alla manifestazione. Saranno poi allestite due grandi aree parcheggio, poco distanti dal borgo, e quindi raggiungibili tranquillamente a piedi. Vi sarà anche un’area camping per chi voglio essere a stretto contatto con la natura. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web vivisangregorio.eu.

Come raggiungere San Gregorio Magno con l’autostrada

Da Nord: uscita Sicignano (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria), proseguendo poi per Buccino Ovest e seguendo le indicazioni per San Gregorio Magno.

Da Sud: uscita Petina (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria) e Uscita Contursi Terme (A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno Reggio Calabria) seguendo poi le indicazioni per San Gregorio Magno.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Baccanalia, la sagra del vino e del buon cibo

Dove: via Bacco, San Gregorio Magno (Salerno)

Quando: dal 16 al 20 agosto 2023

Prenotazione online: sito web