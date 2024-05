Continuano le voci sul prossimo allenatore del Calcio Napoli. In cima alla lista dei nomi fatti da Aurelio De Laurentiis, viaggiano a braccetto Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Col tecnico leccese però le trattative vanno avanti da mesi, con il presidente azzurro che non ha mai nascosto il debole per l’allenatore ex Inter tra le tante. Proprio sull’argomento, l’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, durante la trasmissione Azzurro Time su Radio CRC ha rivelato un clamoroso retroscena sul tecnico pugliese.

L’INDISCREZIONE/ “Conte ha chiamato Politano”: il tecnico ha chiesto informazioni sul clima

Antonio Conte al Napoli? L’indiscrezione parla chiaro, nelle ultime ore c’è stato un grosso avvicinamento tra le parti: il tecnico leccese sembra essere sulla via di Castelvolturno. Non è l’unica alternativa, anche quella di Gasperini è sempre più viva e la possibilità di un addio dall’Atalanta dopo la vittoria di un trofeo è molto alta (stasera avrà la prima chance con la finale di Coppa Italia contro la Juventus). Trattative che dunque rimangono aperte: De Laurentiis sta portando avanti entrambe le strade.

Proprio sul tema, pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione di una telefonata tra Antonio Conte e Matteo Politano (i due hanno condiviso un breve periodo all‘Inter). Gli argomenti della discussione sono stati lo spogliatoio e il clima che si respira attorno alla squadra.

Il tecnico leccese sta iniziando a sondare il territorio, vuole avere massime garanzie prima di accettare la proposta del Napoli. L’obiettivo è chiaro: una volta firmato rialzare velocemente il club azzurro che arriva da una delle stagioni più buie della gestione De Laurentiis. Una missione per pochi, ma Antonio Conte non è la prima volta che accetta sfide complicate.