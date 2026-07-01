Investito da un’auto mentre attraversa la strada, tragedia a Napoli: è morto sul colpo

Tragedia nella mattinata di oggi a Secondigliano (Napoli) dove un uomo è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada.

Incidente a Secondigliano: investito e ucciso mentre attraversa

Lo schianto si è verificato intorno alle ore 4:50 di oggi, mercoledì 1 luglio, in via Roma, verso Scampia, all’altezza del civico 14, nei pressi del Quadrivio di Secondigliano. La vittima, deceduta sul colpo, è un uomo di 78 anni.

Il 78enne stava attraversando la strada a piedi quando è stato investito da un’autovettura, guidata da una donna, che percorreva via Roma, in direzione Corso Secondigliano. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Per i rilievi tecnici e per chiarire la dinamica dell’incidente è intervenuto il personale dell’unità operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale. La conducente dell’automobile è stata sottoposta ad accertamenti urgenti per verificare un eventuale stato di alterazione e le è stata ritirata la patente di guida, mentre il telefono cellulare è stato sequestrato per verificare se fosse stato utilizzato durante la guida. Il veicolo, inoltre, è stato posto sotto sequestro.

Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.