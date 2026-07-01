Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi che animeranno la Campania nel mese di luglio, all’insegna della musica, l’arte, il cibo e la natura.

Cinema intorno al Vesuvio (San Giorgio a Cremano, 1 luglio-2 agosto)

Torna a San Giorgio a Cremano dal 1 luglio Cinema intorno al Vesuvio, con proiezioni all’aperto sotto le stelle per tutto il mese. La rassegna propone film italiani e internazionali recenti, con focus sul cinema d’autore e la scena napoletana e la partecipazione di ospiti e registi.

Cinema all’aperto a San Giorgio

Cinema sotto le stelle (Napoli, 1 luglio-13 settembre)

Continua l’estate culturale di FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, con oltre due mesi di eventi tra cinema, incontri e attività culturali. Fino al 20 agosto torna anche Estate a Corte, con una ricca rassegna cinematografica.

Foqus, cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli

Outdoor Film Festival (San Valentino Torio (SA), 2-5 luglio)

Dal 2 al 5 luglio 2026 torna San Valentino Torio l’Outdoor Film Festival, il grande evento che animerà la suggestiva Villa Comunale, accogliendo attori e ospiti internazionali di grande fama come Ed Westwick e Can Yaman.

Sagra degli Antichi Sapori (2-6 luglio)

Dal 2 al 6 luglio 2026 a Partignano (Pignataro Maggiore) torna la Sagra degli Antichi Sapori. L’evento propone cinque serate dedicate alla tradizione culinaria locale con piatti tipici come pettole e fagioli, soffritto, guanti e pizza figliata, tra gusto, convivialità e cultura contadina.

Sagra degli Antichi Sapori a Partignano

Il Parco archeologico di Pompei apre di notte (Pompei, 2-27 luglio)

Dal 2 al 27 luglio il Parco Archeologico di Pompei propone aperture serali, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare l’area dell’Anfiteatro e della Palestra Grande al tramonto. L’iniziativa unisce percorsi archeologici, approfondimenti storici e degustazioni di prodotti locali.

Vesuvio sotto le Stelle (Parco Nazionale del Vesuvio, tutti i weekend da luglio ad ottobre)

Vesuvio sotto le Stelle torna da luglio a ottobre con escursioni serali e notturne sul Vesuvio organizzate da Vesuvio Natura da Esplorare. L’iniziativa permette di vivere il vulcano tra aperitivi al tramonto e percorsi sotto il cielo stellato nei weekend e nelle serate estive.

Estate a Napoli 2026 (Napoli, 2 luglio-12 settembre)

Dal 2 luglio prende il via Estate a Napoli 2026, con un ricco cartellone di eventi tra cinema, musica, teatro e danza. L’evento sarà, infatti, animato dalla proiezione di celebri film, serate dedicate alla musica dal vivo e molto altro. La maggior parte delle attività sono ad ingresso gratuito.

Saporitissimo 2026 (Minori, 3-5 luglio)

Arriva a Minori dal 3 al 5 luglio Saporitissimo, un festival dedicato ai sapori partenopei e alle eccellenze gastronomiche del Centro e Sud Italia. L’evento, a ingresso gratuito, proporrà stand, spettacoli dal vivo e attività per famiglie nel cuore della Costiera Amalfitana.

Summer Atrium Festival (Torre Annunziata, 3-24 luglio)

Arriva al Maximall Pompeii di Torre Annunziata dal 3 al 24 luglio l’Atrium Summer Festival, una rassegna di concerti gratuiti con artisti della scena italiana. Sul palco si alterneranno nomi come The Kolors, Samurai Jay, Gigi Finizio e altri protagonisti della musica pop e urban.

I Venerdì di Ercolano 2026 (Ercolano, 3 luglio-7 agosto)

Dal 3 luglio al 7 agosto 2026 tornano I Venerdì di Ercolano, con aperture serali settimanali degli Scavi e spettacoli di teatro, danza e musica. L’edizione, dedicata al tema Amore e Guerra, offrirà performance immersive tra le rovine illuminate del sito UNESCO.

Casoria Now- una città per cantare (Casoria, 3 luglio-5 settembre)

Dal 3 luglio 2026 prende il via Casoria Now – Una città per cantare, la rassegna musicale lanciata dal Comune di Casoria che darà il via ad una serie di concerti gratis aperti a tutti: quest’anno tra gli ospiti più attesi c’è anche Gigi Finizio.

Summerween (Pignataro (CE), 4 luglio)

Il Giardino delle Zucche di Pignataro Maggiore ospita il 4 luglio il primo Summerween d’Italia, un Halloween estivo tra cocomeri, fantasmi e atmosfere da brivido. La serata offrirà raccolta di frutti, osservazione delle stelle, cinema all’aperto e tante attività per famiglie.

Summerween, il campo di cocomeri a Pignataro

Sagra della Solidarietà (Agerola, 5 luglio)

Domenica 5 luglio ad Agerola, in occasione delle celebrazioni per Santa Maria Goretti, si terrà la prima edizione della Sagra della Solidarietà organizzata dall’Oratorio Giovanni Paolo II in Piazza Generale Avitabile. L’evento unisce gastronomia e musica a scopo benefico: il ricavato sarà destinato alla ristrutturazione del campetto parrocchiale e alle attività per i giovani dell’oratorio.

Sagra della Solidarietà ad Agerola

Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero (Napoli, 6 luglio-4 ottobre)

Dal 16 luglio al 4 ottobre nel Fossato del Castello apre il Pessoa Luna Park, un progetto di rigenerazione urbana e culturale con eventi dal giovedì alla domenica. L’iniziativa propone installazioni artistiche, musica, workshop e attività partecipative, trasformando uno spazio sottoutilizzato in un parco culturale dedicato soprattutto a giovani e famiglie. Per tutta l’estate, inoltre, dal 20 luglio al 17 settembre, il prato della Villa Floridiana ospita il cineforum all’aperto Napoli Contemporanea, trasformando il parco in uno spazio culturale dedicato al cinema.

Castel Sant’Elmo al Vomero (Napoli)

Coca-Cola Pizza Village (Pozzuoli, 7-12 luglio)

Dal 7 al 12 luglio il Coca-Cola Pizza Village si svolge per la prima volta sul Lungomare Pertini di Pozzuoli, trasformando il litorale flegreo in un grande villaggio del gusto dedicato alla pizza. L’evento propone degustazioni delle migliori pizzerie, musica e intrattenimento.

Agorà Party 2.0 (Torre del Greco, 11-12 luglio)

Agorà Party 2.0 torna a Torre del Greco con una nuova edizione raddoppiata, in programma l’11 e 12 luglio. La festa, organizzata dal Gruppo Incappucciati di Maria Santissima Addolorata, offrirà musica, cibo e momenti di convivialità. L’ingresso è gratuito.

Fair Priced Vintage Market (Cercola (NA), 16-17 luglio)

Il 16 e 17 luglio torna a Cercola il Fair Priced Vintage Market, uno dei più grandi mercati vintage d’Europa. Sarà possibile acquistare capi selezionati, igienizzati e pronti da indossare, tra articoli firmati e non. Un’occasione per trovare abbigliamento vintage di qualità a prezzi convenienti. L’ingresso è gratuito.

Fair priced vintage market

Napoli Blues Festival (Napoli, 17-19 luglio)

Dal 17 al 19 luglio torna ai Quartieri Spagnoli il Napoli Blues Festival, dedicato alla musica blues e organizzato da Musica dal Mondo con il sostegno del Comune di Napoli. Il festival propone concerti e ospiti internazionali, celebrando il blues come linguaggio universale e rafforzando il ruolo di Napoli come centro culturale aperto alle sonorità internazionali.

Napoli Blues Festival – Eric Turner

Aperitivo sotto le stelle (Napoli, 17 e 22 luglio)

Continua il 17 e 22 luglio Aperitivo sotto le stelle, la rassegna estiva che animerà l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. L’evento intreccia divulgazione scientifica, storia e cultura in uno dei panorami più suggestivi di Napoli.