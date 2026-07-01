Nel Napoletano il Guinness più bello del mondo: oltre 12 mila pizze donate ai bisognosi

Sant’Antonio Abate entra nel Guinness World Records con un primato di gusto e solidarietà: sono state preparate e distribuite oltre 12 mila pizze, offerte ai presenti in Piazza della Libertà e soprattutto alle associazioni di volontariato.

Guinness World Records a Sant’Antonio Abate: pizze e solidarietà

“Il verdetto è ufficiale: siamo nella storia. Sant’Antonio Abate scrive la pagina più bella dell’arte bianca conquistando il Guinness World Records per la più grande beneficenza di pizze mai tentata al mondo. Abbracciamoci forte, stasera abbiamo vinto tutti” – ha scritto sui social Ilaria Abagnale, sindaco di Sant’Antonio Abate.

“Sant’Antonio Abate è sul tetto del mondo! Dodici ore di cuore, fatica e orgoglio ci regalano il Guinness World Records il più bello di sempre: quello della solidarietà. Ben 4345,58kg di pizza sono stati donati ad Ospedali, Enti del Terzo Settore e Associazioni di tutta la Campania“.

“Un traguardo che, insieme a Pasquale Telese e Francesco Conato, dedichiamo ad ogni singolo pizzaiolo dell’Associazione GPN, ogni volontario, ogni imprenditore che ha investito in questa impresa e a tutta la nostra straordinaria comunità che ha partecipato, portandone a casa gusto e sorriso. Teniamoci stretta questa meraviglia di record. Bravi, bravi, bravi tutti”.

Un record annunciato anche in TV che rappresenta ancora una volta un motivo di orgoglio per l’intera città partenopea. Le gustose pizze sfornate sono state recapitate ai piccoli pazienti del Santobono, alle mense, alle parrocchie, alle associazioni e ai tantissimi cittadini che hanno seguito con entusiasmo tutti i passaggi della competizione.

“Rivedere nel servizio le immagini durante le quali abbiam scritto la storia della beneficenza proprio qui, nella terra protetta dal patrono dei pizzaioli, Sant’Antonio Abate, ci emoziona ancora tantissimo. Grazie Mediaset nel tramite dell’inviato Dario Vito, per aver raccontato questo trionfo del cuore e grazie ancora a tutti voi. Abbiamo conquistato un primato mondiale” – ha concluso la Abagnale.