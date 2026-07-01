Cinema sotto le stelle al Parco Virgiliano: film gratis tra natura e vista sul mare di Napoli

A causa delle avverse condizioni meteo previste dalla Protezione Civile della Regione Campania, slitta al 3 luglio 2026 la rassegna L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano, che consentirà a cittadini e turisti di assistere alla proiezione di una serie di film all’aperto. L’ingresso è libero e gratuito.

Cinema sotto le stelle gratis al Parco Virgiliano di Napoli: i film

La manifestazione, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di Estate a Napoli 2026, con la direzione artistica di CasaCinema. A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo che sarà in vigore da domani, giovedì 2 luglio, con la conseguente chiusura dei parchi cittadini, il calendario è stato riprogrammato.

Si susseguiranno ben 4 serate dedicate alla cultura, offrendo l’opportunità agli spettatori di poter seguire alcuni dei titoli più amati in uno scenario mozzafiato, immerso tra la natura e la meraviglia del Golfo partenopeo, direttamente dal parco recentemente rinnovato.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00 e l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Di seguito l’elenco con le nuove date e i film in programma: