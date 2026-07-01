“Pe’ cient’anne”: il Napoli festeggia il centenario tra il Corsiero del Sole e nuovi eventi

Inizia ufficialmente la stagione sportiva 2026/27, e il Napoli è pronto a festeggiare il centenario della squadra con una serie di iniziative volte a celebrare questo traguardo importante. La società si affaccia al centenario con l’augurio “Pe’ cient’anne“: uno sguardo al futuro senza perdere di vista il passato. A fare da simbolo di questi cento anni di Napoli è il ritorno del Corsiero del Sole, simbolo del primo logo della SSC Napoli e antico emblema della città.

Il Corsiero del Sole, antico simbolo della città

Il Corsiero del Sole tornerà nell’immaginario visivo della società calcistica partenopea dopo quasi cento anni, visto che il cavallo rampante non compare in loghi e maglie ufficiali del Napoli dal 1927, appena un anno dopo la fondazione della società calcistica.

Il cavallo è il simbolo della città sin dal Medioevo: il poeta Virgilio, considerato un mago a Napoli, forgiò un cavallo di bronzo che, secondo la leggenda, poteva curare tutti i cavalli malati. Per evitare che una credenza pagana si diffondesse, nel 1322 la chiesa decise di fondere questa statua di bronzo lasciando solo la testa. Quella testa diventerà simbolo eterno di Napoli.

Giorgio Ascarelli fondò il Napoli nel 1926, e scelse di inserire il cavallo rampante nel primo logo azzurro, soprattutto per dare un senso identitario forte alla squadra. Il primo stemma raffigurava infatti il cavallo dorato su un pallone circondato dalle lettere “A”, “C” e “N” (Associazione Calcio Napoli).

Dopo solo un anno il Corsiero venne rimosso dal logo, lasciando spazio ad uno stemma più minimale. I tifosi hanno associato in maniera particolare il cavallo al Napoli trasformandolo nel più celebre “ciuccio”. Per via dei tanti risultati negativi durante i primi anni, il Napoli per i tifosi sembrava un asino più che un cavallo.

La svolta arriva il 23 febbraio 1930: dopo la rimonta contro la Juventus allo Stadio Vesuvio, un tifoso portò in campo un asinello con un nastro azzurro. Da quel momento il “ciuccio” scalzò il cavallo diventando il simbolo della società e dei tifosi. Dopo cento anni di storia, il Corsiero del Sole torna ad essere il simbolo azzurro.

Un anno ricco di eventi

Oltre al ritorno del Corsiero del Sole, il Napoli si appresta ad iniziare la celebrazione già a partire dal 6 luglio. A bordo della MSC World Europa verrà presentata la nuova maglia Home, e il 10 luglio partirà la campagna abbonamenti.

Saranno numerosi gli eventi per celebrare la storia azzurra in ritiro. Il 1° agosto, giornata in cui cade il Centenario, ci sarà un grande evento nel cuore della città. Infine, in autunno, verrà presentato il film che racconta la storia del club, dagli albori ai giorni nostri.