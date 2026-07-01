Notte Bianca, 2 giorni di shopping e concerti gratis. Da Rosario Miraggio a LDA: i cantanti

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 torna il weekend della Notte Bianca di Salerno, il grande evento dell’estate che darà il via a due serate dedicate allo shopping e al divertimento, tra negozi aperti fino a notte inoltrata e tanti concerti tra le piazze della città. Si tratta di uno degli eventi più attesi in città che ogni anno riscuote grande successo.

Notte Bianca 2026 a Salerno: weekend di shopping e concerti

La kermesse si svolgerà in diversi punti strategici della città tra piazza Monsignor Grasso (Mercatello), piazza della Resistenza (Pastena), piazza Gloriosi (Torrione) e piazza Portanova. L’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è libero e gratuito in tutte le piazze.

Si parte sabato 11 luglio con svariati show che animeranno tre zone distinte. In piazza Monsignor Grasso, alle ore 22:00, si terrà il concerto di Fiordaliso seguito dallo show comico di Pasquale Palma (alle 23:00) e dal live de I Collage (a mezzanotte). A condurre la serata saranno Benny Ronca e Lisa Pinto.

In piazza della Resistenza protagonista musicale della serata sarà Fausto Leali (in concerto alle 22:00). A mezzanotte ci sarà l’esibizione di Mariano Bruno mentre subito dopo salirà sul palco Tony Tammaro. Presentano Attilio Romita e Grazia Sierra.

In piazza Gloriosi a scatenare la platea, a mezzanotte, sarà Rosario Miraggio. Prima del suo live sarà Dj Anonimo ad intrattenere il pubblico. Il tutto sotto la conduzione di Cinzia Paolini. Per la serata conclusiva del 12 luglio, in piazza Portanova arriva il celebre duo di Sanremo formato da LDA e Aka 7even.