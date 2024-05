Mariglianella, inaugurata una statua dedicata a Michael Jordan

Michael Jordan è sicuramente uno degli sportivi più iconici della storia. L’ex cestista dei Chicago Bulls tutt’oggi è un esempio per tanti giovani. Il campione americano ha vissuto una “seconda giovinezza” con la serie Netflix, “The Last Dance”. Dove in una decina di episodi è stata narrata la sua storia ai Chicago Bulls. Una serie che è velocemente diventata fonte d’ispirazione per coloro che non l’avevano mai visto giocare. Anche in Campania l’americano è molto amato, e a Mariglianella nella giornata di ieri è stata inaugurata una statua che lo raffigura nella storica schiacciata fatta durante lo Slam Dunk Contest del 1988.

Mariglianella celebra Michael Jordan, la presentazione della statua

Una schiacciata entrata nella storia, uno dei tanti gesti diventati iconici di Michael Jordan (diventato tra l’altro il logo del suo brand di scarpe in collaborazione con Nike). Il cestista americano è uno degli uomini più influenti della storia dello sport in tutto il mondo. A Mariglianella, sfruttando la grande tradizione per il basket, nella giornata di ieri è stata inaugurata proprio una statua per il fuoriclasse del palla a spicchi. Ora si spera che lo stesso Jordan in persona possa sapere della notizia per vederlo un giorno nella città in provincia di Napoli.

Alla presentazione c’era anche la squadra di basket della New C.A.P. Mariglianella. Che ai microfoni della Rai ha dimostrato tutto il suo entusiasmo e grande emozione per quest’opera. L’idea della statua nasce dalla volontà di avvicinare i tanti giovani a questo sport sfruttando l’esempio di Jordan, tra valori e “fame di vittoria”. Si attende solo la visita del campione americano, che spesso e volentieri si è visto sulle coste campane per le sue vacanze estive negli ultimi anni.