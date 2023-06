Ancora un delitto familiare ha scosso la comunità del Napoletano: a Mariglianella è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato ucciso da suo padre, a sua volta morto per suicidio. A renderlo noto è l’Ansa.

Omicidio e suicidio a Mariglianella, trovato uomo morto: ucciso da suo padre

A pochi giorni dall’omicidio di Sant’Antimo messo in atto da Raffaele Caiazzo ai danni di suo genero e sua nuora, Luigi Cammisa e Maria Brigida Pesacane, un altro delitto si è verificato nella vicina Mariglianella. Qui, a seguito di una segnalazione, i carabinieri sono giunti in via Torino dove, all’interno di un appartamento, hanno ritrovato il cadavere di un 54enne, Giuseppe Basso.

Diverse le ferite sul corpo della vittima, riverso sul pavimento, probabilmente provocate con un’arma da punta e taglio. Poco dopo, nei pressi del cimitero di Castello di Cisterna, è stato rinvenuto un secondo cadavere: quello del padre dell’uomo che giaceva senza vita nella sua abitazione.

L’uomo, un 79enne, si sarebbe tolto la vita utilizzando una pistola. Fin da subito è stato ritenuto il principale sospettato dell’uccisione di suo figlio: avrebbe stroncato la vita del 59enne per poi uccidersi all’interno della sua automobile. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del delitto e risalire al movente alla base dell’omicidio-suicidio.

Secondo i primi aggiornamenti, resi noti da Il Corriere del Mezzogiorno, nella serata di domenica padre e figlio avrebbero litigato per motivi economici. Di qui la furia del 79enne che avrebbe colpito più volte il 54enne a coltellate.

Ancora un omicidio in ambito familiare che dovrà essere chiarito e che giunge a pochi giorni dal delitto di Sant’Antimo che ha visto un padre spezzare la vita dei compagni di entrambi i suoi figli, nonché genitori dei suoi nipoti. Il tutto perché pare sospettasse l’esistenza di una relazione tra i due, non riscontrata nei fatti. Non è escluso, come emerso dalle numerose testimonianze, che si fosse invaghito proprio della giovane donna, compagna di suo figlio.