Doppio omicidio nel Napoletano, uccisi un uomo e una donna: erano cognati

Duplice omicidio a Sant’Antimo in provincia di Napoli. Questa mattina sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco un uomo e una donna. Si tratta di due cognati le cui uccisioni sono avvenute in luoghi diversi, ma sarebbero collegate a causa della modalità dell’omicidio e della parentela tra i due.

LEGGI ANCHE – Ricercato il suocero delle due vittime

Duplice omicidio a Sant’Antimo: uccisi due cognati

I cognati uccisi sono Luigi Cammisa, 29 anni, e Maria Brigida Pesacane, 24 anni. Luigi Cammisa è stato ammazzato in Piazzetta Sant’Antonio, dove sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno avvertito i colpi di arma da fuoco. Poco dopo i militari si sono recati in un appartamento di via Caruso 17, dove è stato trovato il corpo di Maria Brigida Pesacane, raggiunto sempre da proiettili.

Non si esclude nessuna pista

Nell’identificare le vittime i carabinieri hanno scoperto che erano cognati. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, i quali al momento non escludono alcuna pista.