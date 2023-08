Meravigliosa Campania, le bellezze del Cilento sulla Rai: quando andrà in onda la puntata

Le meraviglie della Campania sbarcano ancora una volta in TV: la nuova puntata di Azzurro Storie di Mare, che andrà in onda domenica 20 agosto su Rai 1 alle 9:40, sarà incentrata sulle bellezze del Cilento.

Campania in TV, le meraviglie del Cilento sulla Rai con Azzurro Storie di Mare

Dopo il grande successo di primi due appuntamenti, l’ultimo incentrato sulle perle del Golfo di Napoli, Beppe Convertini condurrà il pubblico alla scoperta del Cilento, località turistica per eccellenza del nostro Paese che ogni anno accoglie milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Il tour partirà dalle porte di quest’area, la città di Salerno, per proseguire verso il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, fino a concludersi nella splendida Palinuro. Luoghi incantevoli, dal mare cristallino e dai paesaggi mozzafiato, che continuano ad attrarre turisti italiani e stranieri.

“Navigheremo lungo tutta la costa cilentana alla scoperta delle antiche tradizioni di questa perla unica del nostro bel Paese. Racconteremo la straordinarietà dei Maestri d’ascia e dei pescatori, le bellezze naturalistiche e tanti altri antichi mestieri del mare che raccontano perfettamente il territorio cilentano. Non mancherà ovviamente l’attenzione all’enogastronomia ed ai progetti per la salvaguardia del mare, da sempre al centro di Azzurro” – ha spiegato il conduttore, Beppe Convertini.

Del resto, l’ultimo studio condotto da Spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione di stabilimenti balneari, ha incoronato proprio la Campania come meta preferita dei turisti per l’estate 2023: con il 30% delle preferenze si attesta al primo posto della Top 5 superando Friuli Venezia Giulia, Veneto, Puglia e Liguria che chiudono il cerchio delle destinazioni italiane maggiormente scelte dai viaggiatori.

Azzurro storie di mare è un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo, prodotto dalla Zeus Group. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato.