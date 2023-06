Estate 2023, Campania regina d’Italia: è la meta preferita dai turisti di tutto il mondo

La Campania è la Regione preferita dai turisti per l’estate 2023: a confermarlo è Spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione di stabilimenti balneari che, per la stagione 2023, incorona la nostra Regione collocandola al primo posto della classifica stilata in base ai numeri registrati.

Campania regina dell’estate 2023: è la meta preferita dai turisti

Per l’estate 2023 sono migliaia i turisti che si dirigeranno nel Bel Paese per trascorrere le loro vacanze, attratti sempre più dalle meraviglie paesaggistiche del nostro territorio. Stando ai dati diffusi dal portale, leader nel settore con oltre 1.600 stabilimenti balneari partner, si registra già un incremento del +110% di prenotazioni di lettini e ombrelloni rispetto al 2022.

Anche il ticket medio è raddoppiato, segno del fatto che gli utenti stanno prenotando per periodi sempre più lunghi e non per un singolo giorno al mare. Numerosi vacanzieri, sia italiani che stranieri, hanno deciso di organizzarsi in anticipo, prenotando il proprio posto in spiaggia e mostrando una netta preferenza per alcune Regioni.

La più quotata è la Campania, che registra il 30% delle preferenze, attestandosi al primo posto della Top 5. Seguono Friuli Venezia Giulia (14%), Veneto (12%), Puglia (10%) e Liguria (8%) che chiudono il cerchio delle destinazioni italiane più scelte.

Tra le mete predilette c’è sicuramente la Costa d’Amalfi con la sua Positano che si conferma il posto preferito dei turisti esteri, soprattutto americani, che cercano “esperienze di spiaggia” in Italia. Subito dopo ci sono il litorale della costa veneziana, il Salento e la città di Grado.

In Costiera Amalfitana si prediligono le prenotazioni giornaliere mentre nelle aree pugliesi, friulane e venete i periodi di vacanza si estendono in media fino a 4 giorni. Sul portale sono particolarmente attivi i turisti stranieri, rappresentando il 30% del totale degli utenti: la maggioranza delle prenotazioni proviene da Stati Uniti, Austria, Germania e Cina.

“Questi numeri sono la prova del nostro impegno costante per la qualità e l’innovazione e ne siamo entusiasti: l’intento è quello di diventare un punto di riferimento a 360 gradi, per chi pensa al mondo delle vacanze, e assicurare ai nostri clienti un’esperienza che includa servizi di spiaggia e non solo” – dichiara Niccolò Para, co-fondatore di Spiagge.it.