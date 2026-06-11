Il lungomare di Napoli si trasforma nel circuito più bello del mondo: torna il Racing Show
Giu 11, 2026 - Redazione
Napoli Racing Show 2026
Dal 27 al 29 novembre 2026 torna il Napoli Racing Show, l’evento dedicato ai motori che trasformerà il lungomare di Napoli nel circuito automobilistico più bello e suggestivo del mondo.
Napoli Racing Show 2026: torna il circuito più bello del mondo
L’edizione 2026, sul lungomare Caracciolo, alza il livello dello spettacolo riaccendendo i motori con una kermesse che promette livelli di adrenalina e spettacolo mai visti prima. Per tre giorni il cuore della città diventerà il palcoscenico di uno degli eventi motoristici più spettacolari d’Italia, capace di unire sport, turismo, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio.
Una delle novità più importanti riguarderà la viabilità cittadina, con soluzioni studiate per azzerare l’impatto sul traffico e che verranno svelate nel dettaglio nelle prossime settimane. Nell’Arena del Lungomare si sfideranno i grandi campioni del torneo GT, pronti a far ruggire i motori di scuderie leggendarie come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin e altre incredibili vetture da sogno.
Grande attesa per lo spettacolo mozzafiato del Rally, che quest’anno conterà su un circuito completamente ridisegnato, studiato per esaltare le doti dei piloti e regalare un’esperienza incredibile al pubblico che siederà sulle tribune affacciate direttamente sul Golfo. A completare il quadro sportivo sarà il ronzio dei Kart, impegnati in una gara ufficiale valida per il Campionato Nazionale.
Accanto alle competizioni motoristiche, il villaggio ospiterà la rassegna “Vini & Oli della Magna Grecia”, dedicata alle migliori produzioni vitivinicole ed olearie del Sud Italia. Degustazioni guidate, masterclass, incontri con produttori e momenti di approfondimento culturale contribuiranno a trasformare il Napoli Racing Show in una grande festa delle eccellenze del Mezzogiorno.
“L’edizione 2026 è stata pensata innanzitutto per la città e per i suoi cittadini. Abbiamo lavorato affinché lo spettacolo potesse convivere perfettamente con le esigenze della mobilità urbana, senza creare disagi e senza sottrarre spazi alla normale circolazione” – dichiara il presidente del Napoli Racing Show, Enzo Rivellini.
“Accanto alle gare dedicheremo grande spazio a Vini & Oli della Magna Grecia, una rassegna destinata a diventare uno dei più importanti appuntamenti dedicati alle eccellenze agroalimentari del Sud Italia. Desidero ringraziare l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania per il sostegno, il patrocinio e la collaborazione istituzionale forniti alla manifestazione”.
“Guardiamo, inoltre, al futuro con grande ambizione. Napoli possiede tutte le caratteristiche per ospitare eventi internazionali di primo piano e continuiamo a lavorare affinché la città possa rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo mondiale. Lo sguardo è già rivolto al 2027, anno dell’America’s Cup, che rappresenterà una straordinaria opportunità di crescita e promozione internazionale per Napoli e per l’intero Mezzogiorno”.