Distrutto dal terremoto, il Belvedere di Bacoli ora è più bello che mai: la vista è mozzafiato

Gravemente danneggiato dal terremoto dello scorso 21 maggio, il Belvedere Maurizio Valenzi di via Castello, a Bacoli, è tornato a risplendere. Il doppio arco dalla vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, alle pendici del Castello Aragonese, è stato ripristinato in poche settimane. Ad annunciarlo è stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Distrutto dal terremoto: torna a splendere il Belvedere di Bacoli

L’intenso sciame sismico, registrato il 21 maggio ai Campi Flegrei, aveva causato il crollo parziale del celebre Belvedere. In particolare, la scossa di magnitudo 4.4, rilevata alle ore 5:50 ed avvertita in tutta la provincia di Napoli, aveva reso impraticabile l’area, necessariamente poi interdetta alla cittadinanza.

Ad oggi il Belvedere partenopeo è tornato ad accogliere cittadini e turisti in tutta la sua bellezza, come annunciato dal primo cittadino: “Bentornato belvedere! Era stato un luogo simbolo dei danni causati a Bacoli dall’ultima scossa di terremoto legata al fenomeno del bradisismo. Ma vi promisi che l’avremmo subito ripristinato. Ed eccoci qui, dopo pochi giorni”.

“Il belvedere al Castello di Baia, che abbiamo voluto intitolare alla memoria dell’indimenticabile sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi, è tornato a splendere. Più di prima. Ha una veduta spettacolare. Sul Vesuvio, su Capo Miseno, sulle isole, sul Golfo dei Campi Flegrei. Era una ferita che dovevamo curare. Subito. Ci siamo riusciti. Ed oggi può diventare un simbolo di riscatto”.

“Vi chiedo di poter diffondere queste foto perché dimostrano che possiamo essere per davvero una terra resiliente. Perché è vero: a volte cadiamo. A volte, balliamo. Ma poi ci rialziamo sempre. Ci pieghiamo, ma non ci spezziamo. Siamo flegrei. Insieme, a difesa della nostra terra. Un passo alla volta”.