Angela Celentano compie 33 anni, le sorelle: “Auguri. Speriamo sempre di riabbracciarti”

Oggi, 11 giugno, Angela Celentano compie 33 anni e per lei, anche quest’anno, è arrivato il messaggio di buon compleanno da parte delle sue sorelle che, insieme ai loro genitori, non hanno mai smesso di cercarla.

Buon compleanno Angela Celentano: gli auguri delle sorelle

Un videomessaggio commovente quello diffuso sui canali social dei familiari di Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996, sul Monte Faito, quando aveva solo 3 anni. Nonostante il tempo trascorso, è sempre viva la speranza dei Celentano di tornare a riabbracciare quella bambina ormai cresciuta.

“Oggi compi 33 anni e, come sempre, ogni anno, siamo qui con i nostri auguri per te. Anche se questo è l’ultimo momento vissuto insieme, oggi a distanza di 30 anni ti immaginiamo così: una giovane donna piena di vitalità ed entusiasmo, dai modi di fare coinvolgenti e pieni di allegria e dal tuo essere esuberante in ogni cosa” – si legge nel messaggio.

“Vogliamo che tu sappia che, nonostante il tempo passato, la speranza di riabbracciarti non si è mai affievolita ma è sempre viva e forte dentro di noi. Oggi vogliamo augurarti sogni realizzati e traguardi raggiunti ma soprattutto ti auguriamo di ricordarti chi sei veramente e di avere il coraggio di scegliere”.

“Noi ci auguriamo di riabbracciarti un giorno, con la certezza che avremo meno cose da raccontare e più cose da vivere, finalmente insieme. A volte il passato riaffiora nei ricordi più confusi. Se ti riconosci in questo volto, hai ricordi di infanzia poco chiari e pensi che questa storia possa riguardarti da vicino, puoi contattarci. Siamo qui pronti ad ascoltarti nel massimo del rispetto e della riservatezza. Ti vogliamo bene. Mamma, papà, Rossana e Naomi”.