È campano il Borgo più bello d’Italia: primo in classifica, batte Portofino e Courmayeur

Due perle della Campania entrano a far parte della classifica I Migliori Borghi d’Italia 2023 stilata da Holidu, portale di prenotazione di alloggi fra i più importanti d’Europa: si tratta di Positano, che conquista il primo posto, e Amalfi, che si conferma nella Top 5.

In Campania 2 dei migliori borghi d’Italia: Positano al primo posto

Tra i centri con un numero di abitanti residenti inferiori a 5000, il team di Holidu ha selezionato quelli con volume di ricerca medio mensile più alto su Google per stilare la classifica dei paesini italiani più amati in assoluto dai viaggiatori.

Un posto d’eccezione spetta alla Campania che occupa il primo posto nazionale con un gioiello della Costiera Amalfitana: la splendida Positano che già lo scorso febbraio figurava tra i 30 paesini d’Italia più ricercati online, attestandosi ancora una volta in vetta alla graduatoria.

Al secondo posto spicca un’altra meraviglia del Sud, San Vito Lo Capo (Sicilia), seguita da Portofino (Liguria) e Maratea (Basilicata). In quinta posizione c’è ancora una volta la Costiera campana: Amalfi, con le sue meraviglie paesaggistiche e il caratteristico centro.

Bormio (Lombardia), Courmayeur (Valle D’Aosta), Roccaraso (Abruzzo), Stresa e Gavi (Piemonte) completano la Top 10. Per ogni località sono riportati anche i prezzi medi degli alloggi: Positano rappresenta anche la scelta più cara con un costo di 658 euro che scende a 262 per Amalfi.

La Campania, dunque, continua a rappresentare una delle mete più gettonate per i turisti provenienti da ogni parte del mondo, incantati dalle bellezze della Costiera, delle isole del Golfo di Napoli e dello stesso capoluogo partenopeo. Per il ponte del 2 giugno, infatti, stando all’indagine condotta dalla nota piattaforma Booking, la meta preferita in assoluto dai viaggiatori è Napoli che continua ad attrarre presenze registrando flussi turistici record. Non è un caso che l’aeroporto di Capodichino è stato incoronato come lo scalo più in crescita d’Europa.