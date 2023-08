Giornalismo napoletano in lutto, si è spento all’età di 73 anni Elio Scribani

Il mondo del giornalismo napoletano è in lutto per la scomparsa di Elio Scribani, storica firma de Il Mattino. Il 73enne si è spento stamattina dopo una lunga malattia. Dopo aver esordito al settimanale Napoli Oggi, diretto dal professor Orazio Mazzoni, Scribani divenne capocronista di Napoli Notte, per poi passare a Il Mattino dove si occupò prima di economia, poi di cronaca nera e giudiziaria.

Questo il ricordo del collega e amico Gigi Di Fiore: “Scribani aveva un “carattere difficile”, come dicevano in tanti, che al “Mattino” gli attirò antipatie e nemici. Ma chi lo conosceva dai tempi di “Napoli oggi”, il settimanale diretto da Orazio Mazzoni dove divenne professionista con Antonio Galdo, Daniela Limoncelli, Sandra Di Stefano e Teresa Lucianelli, sa di che pasta era l’uomo e il professionista. Scrupoloso, serio, lontano da ammiccamenti e compromessi. Capo cronista a “Napoli notte”, il quotidiano diretto agli inizi da Gino Grassi, dove mi volle cronista di bianca a seguire le vicende politiche napoletane e regionali, dimostrò tutte le sue capacità diventando faro e riferimento per molti giovani come Enzo La Penna, Paola Del Vecchio, Maurizio Cerino. Lui, con al fianco il suo amico d’infanzia Renato Caprile, poi assunto da “Repubblica” dove divenne inviato per gli Esteri. Elio arrivò al “Mattino” con il settimanale economico diretto da Federico Tortorelli, poi approdò nella cronaca di Peppe Calise…Fu pre-pensionato e ne rifiutava la definizione e la condizione. Per un paio d’anni collaborò sporadicamente con “Repubblica” e “Canale 21” (riuscì a intervistare in video un collaboratore di giustizia della camorra, in un servizio ripreso da più giornali), poi lasciò…Se n’è andato, dopo anni di malattia insidiosa che gli ha portato complicazioni”.

