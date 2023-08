Addio al fresco, torna il caldo africano con l’anticiclone Bacco: picchi fino a 40 gradi

Quella del ciclone Poppea sembra essere ormai soltanto una breve parentesi di maltempo, pronta a dissolversi nelle prossime ore con il ritorno del caldo africano: le previsioni meteo, infatti, annunciano l’arrivo dell’anticiclone Bacco, un nuovo vortice tropicale che farà ripiombare nuovamente il nostro paese in piena estate.

Dopo il maltempo torna il caldo africano: arriva l’anticiclone Bacco

Negli ultimi giorni l’instabilità ha preso il sopravvento causando temporali, anche violenti, e un graduale crollo delle temperature, spingendo la Protezione Civile della Campania a diramare e prorogare l’allerta meteo su Napoli e tutto il territorio costiero, a causa del rischio mareggiate.

Una vera e propria “rinfrescata” che, tuttavia, sembrerebbe avere le ore contate. Il ciclone Poppea, stando alle stime de Il Meteo, sta iniziando a perdere energia, sotto la spinta dell’ennesimo rinforzo anticiclonico di origine africana di fine estate: l’anticiclone Bacco.

Già tra giovedì 31 e venerdì 1 settembre assisteremo ad un primo rialzo termico con l’alta pressione che si affaccerà nuovamente sul nostro paese, riportando il sole un po’ ovunque. Ma la svolta è attesa nel fine settimana quando le temperature torneranno a salire raggiungendo addirittura la soglia dei 40 gradi.

In particolare nel prossimo weekend, il primo del mese di settembre, Bacco farà sentire la sua presenza, regalando nuovamente giornate bollenti. Un vero e proprio colpo di coda dell’estate che farà schizzare nuovamente i termometri.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settembre dominato dall’anticiclone africano che regalerà giornate calde ma piacevoli, senza gli eccessi sperimentati nelle settimane precedenti. Intanto le prime proiezioni climatiche per le settimane successive preannunciano il fenomeno dell’Estate Settembrina, apprezzata per le sue temperature molto miti ma non estreme, con notti gradevoli e fresche.

Un clima equilibrato che dovrebbe caratterizzare la settimana che va dall’8 al 15 dicembre per poi lasciare spazio, eventualmente, alle prime perturbazioni di stampo autunnale. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.