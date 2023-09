Tutti pazzi di Napoli, boom di turisti per la festa di San Gennaro: più di 120 mila presenze

L’estate è giunta ormai al termine ma Napoli e la Campania continuano ad essere affollate da turisti provenienti da tutto il mondo: in questo terzo weekend di settembre, che coincide con la festa di San Gennaro, si registra un’affluenza record per la Regione e soprattutto per la città partenopea. Lo confermano i dati diffusi dal centro studi di Confesercenti Campania.

Boom di turisti a Napoli nel weekend della festa di San Gennaro

Napoli continua ad attrarre sorprendenti flussi di viaggiatori, confermandosi una delle località più apprezzate a livello turistico, sia nei mesi estivi che in quelli invernali. Nell’ultimo weekend la Campania ha registrato circa 220 mila presenze, per oltre la metà concentrate nel capoluogo.

La città partenopea, dunque, con oltre 120 mila presenze solo in questi ultimi giorni, considerando anche la provincia, resta una delle mete in assoluto più desiderate d’Italia. In tanti hanno scelto di raggiungere Napoli per trascorrere un long weekend all’insegna della festività dedicata al Santo Patrono, San Gennaro.

LEGGI ANCHE

A San Gregorio Armeno la prima festa di San Gennaro: tra balli, canti, sfilate e cibo

San Gennaro, la grande festa a Napoli: corteo storico fino a piazza Mercato e spettacoli

Alberghi, affittacamere e B&b anche stavolta hanno raggiunto quasi il sold out, registrando un tasso di occupazione media pari al 95%. Anche le zone periferiche hanno raggiunto un livello di riempimento dell’80% mentre considerando l’intera Campania, il dato scende al 65/70%. A livello economico, il giro d’affari per la nostra Regione è di circa 50 milioni di euro, con 28 milioni di indotto solo nel capoluogo.

“La nostra Regione è già e sarà invasa da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Gli operatori turistici sono ancora molto soddisfatti di quello che sta succedendo dal punto di vista turistico nella città di Napoli, grazie all’impegno di tutti” – ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno.

“Registrare così tanti turisti nei centri storici delle nostre città vuol dire anche dare continuità di affluenza e di indotto ai tanti negozi di vicinato, oltre che ai tanti bar, ristoranti, pizzerie e a tante altre attività commerciali. I turisti apprezzano l’imprenditoria napoletana, gradiscono tantissimo la cultura della nostra città, amano la sua storia infinita. Tutto questo, mescolato con l’accoglienza tipica del nostro territorio, crea un ineguagliabile cocktail che fa di Napoli e la Campania una meta ambitissima” – ha continuato, dopo aver ringraziato l’assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e l’assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci, per l’impegno profuso.

Non solo paesaggi mozzafiato, meraviglie architettoniche e prelibatezze culinarie: Napoli viene preferita dai turisti anche per i prezzi convenienti. Gli imprenditori alberghieri offrono camere tra i 100 e i 150 euro, dunque con 50 euro a persona al giorno si riesce a pernottare e fare colazione.

“E’ un prezzo straordinariamente contenuto. In altre città d’Italia una camera doppia mediamente costa almeno 350 euro a notte. Un elogio, dunque, è dovuto ai nostri imprenditori che stanno contribuendo in modo strategico all’economica della nostra Regione” – ha concluso.